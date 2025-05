I GOL E GLI HIGHLIGHTS NEL VIDEO SPEZIA CREMONESE

Allo Stadio Alberto Picco la Cremonese ottiene una bella vittoria in trasferta vincendo per 3 a 2 contro lo Spezia. Nel primo tempo gli Aquilotti non concretizzano immediatamente un paio di spunti firmati da Pio Esposito e nemmeno il suo compagno Di Serio sembra poi trovare maggior fortuna, vedendosi pure annullare un gol verso l’11’ a causa di un intervento irregolare da lui commesso nei confronti dell’estremo difensore Fulignati.

Questo atteggiamento non impensierisce in ogni caso i grigiorossi che spezzano invece l’equilibrio iniziale per merito del gol siglato da Barbieri, bravo ad insaccare sull’assist fornitogli da Azzi. Proprio quest’ultimo firma dunque la rete del raddoppio già al 17′ con l’aiuto determinante di Vandeputte, il quale a sua volta capitalizza per il gol del tris risolvendo un’azione insistita al 43′.

Nel secondo tempo ai liguri viene annullato un altro gol a Pio Esposito in questo caso per fuorigioco al 51′ e gli uomini di mister Giovanni Stroppa perdono un elemento per colpa dell’espulsione rimediata da Biancheti, il quale ha ottenuto due cartellini gialli venendo ammonito sia al 26′ che al 59′. Nel finale il solito Pio Esposito alimenta le speranze di rimonta dei suoi segnando su assist di Wisniewski al 69′. A ridurre ulteriormente, anche se in maniera vana, il distacco è Lapadula grazie al calcio di rigore trasformato al 75′ ed assegnato per un fallo di mano commesso da Ravanelli.

Questo successo permette alla Cremonese di toccare quota 61 nella classifica della Serie B per la stagione 2024/2025. Il KO interno non modifica la situazione in graduatoria invece per lo Spezia, che rimane incollato a 63 punti perdendo però davanti al suo pubblico che si prepara a supportare i propri beniamini nel corso dei playoff ormai alle porte.

