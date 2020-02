Video/ Spezia Cremonese (3-2): highlights e gol. Italiano vola al 3^ posto! (Serie B)

Il video di Spezia Cremonese ci racconta della bella vittoria in rimonta ottenuta ieri sera dalla formazione ligure, vincente per 3-2, e ottenuta nel corso del match di recupero della 20^ giornata di Serie B (originariamente spostata per allerta meteo in Liguria). Fin dalle prime battute ecco che ieri sera è andata in scena una partita molto brillante, dove sono stati i ragazzi di Italiano a dominare per lunghi tratti. Pure però nel primo tempo è la Cremonese ad andarte in vantaggio, sfruttando il poco spazio concesso e insaccando la rete al 27’ con Claiton. Nella ripresa è però tutta un’altra musica. Lo Spezia reagisce con veemenza e finalmente concretizza le buone giocate già fatte vedere nella prima frazione di gioco: al 56’ ecco la prima rete dei padroni di casa con Maggiore e presto arriva anche il gol del 2-1 con Di Gaudio al 72’. I liguri però non si accontentano e mettono il sigillo sul successo casalingo con la rete di Nzola all’84’: a ben poco è valso dunque il gol di Parigini, segnato per la Cremonese al 87’. Con questo meritato successo, il club bianconero vola dunque al terzo gradino della classifica, con ben 37 punti, mentre la squadra grigiorossa è ormai al terzo KO di fila e rischia grosso in zona play out.

IL TABELLINO

Spezia-Cremonese 3-2 (PT 0-1)

Marcatore: 27′ Claiton (C), 56′ Maggiore (S), 72′ Di Gaudio (S), 85′ Nzola (S), 87′ Parigini (C)

Spezia (4-3-3): Scuffet, Ferrer, Terzi, Capradossi, Marchizza, Maggiore, Ricci M., Acampora (68′ Bartolomei), Ricci F. (60′ Galabinov), Bidaoui (68′ Di Gaudio), Nzola. All. Italiano.

Cremonese (4-3-2-1): Ravaglia, Crescenzi, Claiton, Bianchetti, Migliore, Arini, Gustafson, Deli (62′ Valzania), Celar, Piccolo (55′ Parigini), Ceravolo (68′ Ravanelli). All. Rastelli.

Arbitro: Juan Luca Sacchi di Macerata.

Ammoniti: 30′ Ricci M. (S), 39′ Capradossi (S), 41′ Deli (C), 55′ Piccolo (C), 56′ Claiton (C), 73′ Gustafson (C), 92′ Ravanelli (C)

CLICCA QUI PER IL VIDEO SPEZIA CREMONESE, HIGHLIGHTS



© RIPRODUZIONE RISERVATA