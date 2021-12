Video/ Spezia Empoli (1-1) gol e highlights: decidono le autoreti degli ex (Serie A)

VIDEO SPEZIA EMPOLI (1-1): DECIDONO DUE AUTOGOL

La sfida tra Spezia ed Empoli termina in parità grazie a due autogol nella ripresa. Lo Spezia passa avanti grazie alla deviazione sfortunata di Marchizza. L’Empoli la riprende con il tocco di Nikolaou nella propria porta. Un punto prezioso per lo Spezia in ottica salvezza contro la sorpresa Empoli. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni del match. Nzola per Maggiore, la conclusione del centrocampista viene respinta. L’Empoli risponde con Zurkowski da fuori area, risponde bene Provedel. Scontro tra Nzola e Tonelli, si rialzano i due calciatori. Bastoni la mette in mezzo da punizione, libera l’area Zurkowski. Reca per Provedel chiamato ad un rinvio complicato. Tonelli lungo per Pinamonti, il centravanti non riesce a controllare la sfera.

Bandinelli crossa, buona la presa di Bandinelli. Empoli che ha alzato il baricentro, non ci sono state azioni pericolose fino ad ora. Maggiore in ritardo su Bandinelli, giallo per lui. Palla in mezzo da angolo, arriva Nzola che di testa non trova la porta. Reca in mezzo, arriva Maggiore che non trova la porta per un soffio. Di Francesco imbuca per Bandinelli in area, tiro a botta sicura respinto sulla linea da Amian. Pinamonti si gira in area e calcia, respinge Provedel. Tonelli trattiene Manaj e si prende il giallo. Gyasi, in ripieganto difensivo, chiude su Bandinelli. Marchizza ci prova su punizione ma conclude centrale. La prima frazione tra Spezia e Empoli termina a reti bianche. Meglio i toscani che hanno avuto più occasioni con i padroni di casa che restano sempre molto raccolti dietro.

VIDEO SPEZIA EMPOLI: IL SECONDO TEMPO

Autogol di Marchizza! La sblocca lo Spezia! Cross di Reca toccato da Vicario, la sfera sbatte contro Marchizza e termina in porta. Vediamo ora come reagirò l’Empoli dopo la sfortunata autorete di Marchizza. Stojanovic per Di Francesco che calcia ma non trova la porta. Stojanovic calcia da fuori area, respinge la difesa avversaria. Bandinelli in ritardo su Maggiore, giallo per lui. Pinamonti riesce a liberarsi e calcia ma non trova la porta. Tripla sostituzione in casa Empoli, Andreazzoli cerca soluzioni dalla panchina. Cutrone ci prova con il sinistro ma non inquadra la porta. Bajrami ci prova su punizione ma centra la barriera. Zurkowski la mette al centro e trova la deviazione nella propria porta di Nikolau! Secondo autogol di giornata per il pareggio.

Pinamonti calcia in area ma trova la respinta di Amian, calcio di rigore per l’Empoli! Nell’occasione arriva anche il giallo per Amian. Il direttore di gara cambia il suo giudizio dopo aver rivisto l’episodio al VAR. Il tocco di Amian è stato infatti con il petto. Dieci minuti al termine, può accadere ancora di tutto. Stojanovic per Pinamonti, tiro troppo debole facile preda di Provedel. Maggiore per Agudelo, chiude benissimo Luperto. Henderson da fuori area, palla fuori di poco. Giallo per Amian dopo il fallo su Pinamonti. Ci prova Colley, para facile Vicario. Kovalenko si prende il giallo dopo il fallo su Zurkowski. Cutrone calcia in girata ma non trova la porta. Termina in parità il match tra Spezia ed Empoli, decidono due autogol.

VIDEO SPEZIA EMPOLI: IL TABELLINO

RETI: 50′ aut. Marchizza, 71′ aut. Nikolaou

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Kiwior, Bastoni (72′ Kovalenko), Reca; Nzola (82′ Colley), Manaj (72′ Agudelo). A disposizione: Zoet, Zovko, Hristov, Ferrer, Antiste, Sher, Nguiamba, Strelec, Bertola. All.: Thiago Motta.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Romagnoli, Marchizza (63′ Parisi); Bandinelli (63′ Bajrami), Ricci, Henderson; Zurkowski, Di Francesco (63′ Cutrone); Pinamonti. A disposizione: Ujkani, Stulac, Romagnoli, Mancuso, Fazzini, La Mantia, Fiamozzi, Asllani, Viti. All.: Andreazzoli.

ARBITRO: Maggioni

AMMONITI: Maggiore, Tonelli, Bandinelli, Amian, Kovalenko

