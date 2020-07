Video/ Spezia Entella (0-0): highlights, niente gol ma molte emozioni (Serie B)

Il video di Spezia Entella ci parla di una gara piena di emozioni ma purtroppo senza gol. Pronti via Schenetti calcia da fuori con la sfera che termina sopra la traversa. La prima grande occasione ce l’ha l’attaccante Morra degli ospiti, si gira in acrobazia con una conclusione imprevedibile e Scuffet si supera per dirgli di no. Si scalda poi due volte i guantoni Contini prima è bravo a bloccare un cross alto poi dice di no a una conclusione da fuori di Bartolomei. È bravo ancora Scuffet su un tiro da fuori di De Luca. Nella ripresa ci prova Mazzitelli con una conclusione forte ma centrale senza successo. Gudjohnsen poi si divora un gol a porta praticamente vuota poco dopo l’ingresso in campo. Contini non trattiene la sfera su tiro di Di Gaudio ma il calciatore delle aquile fallisce il gol.

LE DICHIARAZIONI

Alla fine di Spezia Entella ha parlato Paolo Bartolomei tra i migliori in campo. Ai microfoni di Dazn spiega: “Siamo un po’ amareggiati perché questo è un periodo in cui creiamo tanto ma non riusciamo a segnare. È bello vedere la squadra che crea ma bisogna essere più freddi sotto porta”. Il calciatore specifica che la cattiveria sotto porta può portare a un salto di qualità verso i playoff e aggiunge sulla prossima gara: “Il terzo posto sarebbe un risultato davvero grandioso per la società e noi calciatori faremo davvero di tutto per mantenerlo. A Salerno andiamo per fare punti e per rimanere in questa posizione di classifica che ci darà la possibilità di presentarci al meglio ai playoff”.

IL TABELLINO

Ecco il tabellino di Spezia Entella:

Spezia (4-3-3): Scuffet, Ferrer (63′ Vignali), Erlic, Terzi, Ramos (63′ Bastoni), Bartolomei, Acampora (58′ Ricci), Mora, Ragusa (46′ Di Gaudio), Gyasi (46′ Gudjohnsen), Nzola. All. Italiano.

Entella (4-3-1-2): Contini, Coppolaro, Poli (69′ De Col), Chiosa, Sala, Dezi, Paolucci, Mazzitelli (61′ Toscano), Schenetti, De Luca (78′ Rodriguez), Morra (61′ Crimi). All. Boscaglia.

Arbitro: Daniele Minelli di Varese.

Ammoniti: 3’ Paolucci (E), 32’ Gyasi (S), 94’ Ricci (S)

