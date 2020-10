Video/ Spezia Fiorentina (2-2) gol e highlights: rimonta ligure! (Serie A)

Allo Stadio Dino Manuzzi le formazioni di Spezia e Fiorentina si annullano a vicenda con uno spettacolare pareggio per 2 a 2, come ammiriamo nel video di Spezia Fiorentina. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono gli ospiti allenati da mister Iachini a partire fortissimo riuscendo a passare subito in vantaggio al 2′ grazie alla rete messa a segno da Pezzella, autore di un bel colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Biraghi. I padroni di casa guidati dal tecnico Italiano faticano a rispondere ed a riorganizzare la propria strategia, consentendo quindi ai viola di trovare il raddoppio immediato al 4′ per merito del gol realizzato dallo stesso Biraghi, bravo in questo caso a capitalizzare il suggerimento vincente offertogli dal suo compagno Lirola. I toscani insistono al 7′ con Ribery che viene però fermato sul più bello ed i liguri dimostrano di avere diversi problemi compresa la fase di impostazione, come suggerito dall’errore commesso da Acampora intorno all’8′. I minuti scorrono sul cronometro e, lentamente, gli Aquilotti cominciano a farsi vedere a loro volta in attacco in particolare all’11’ con Piccoli, mancando l’impatto con la sfera sul più bello. I toscani rispondono al 17′ e poi sfiorando il raddoppio al 18′ con Milenkovic, senza dimenticare il colpo di testa sfortunato di Vlahovic al 27′. Gli uomini di mister Italiano crescono e gli sforzi da loro compiuti danno i frutti sperati intorno al 39′ per merito del gol segnato, e convalidato pure dal VAR dopo qualche istante di apprensione, da Verde, bravo ad accorciare le distanze approfittando dell’erroraccio commesso da Caceres.

Nel secondo tempo, cominciato senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori, i liguri provano a tornare in campo con lo spirito giusto per andare a caccia del pareggio e tentano di avanzare con scarso successo al 48′ con un lancio bloccato da Dragowski. I toscani non sembrano essere carattarizzati dalla stessa brillantezza che li aveva contraddistinti nella prima parte dell’incontro, come testimoniato dall’incomprensione tra Biraghi e Castrovilli al 50′. Nell’ultima parte dell’incontro i viola sprecano una grande opportunità con Castrovilli al 63′ e gli Aquilotti falliscono un’ottima chance al 67′ con il neo entrato Farias, bravo invece a ripristinare l’equilibrio andando a segno al 75′, approfittando di un’azione confusa in area avversaria. Il punto conquistato in questa quinta giornata di campionato permette sia allo Spezia che alla Fiorentina di salire a quota 4 nella classifica della Serie A.

VIDEO SPEZIA FIORENTINA: STATISTICHE E TABELLINO

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la partita sia stata sostanzialmente equilibrata nel suo complesso, a cominciare per esempio dal possesso palla finale equamente diviso al 50%. Lo Spezia ha effettuato un maggior numero di passaggi completati rispetto ai toscani, 404 contro 369, ed ha anche compiuto più contrasti, ben 29 a 12. Ai viola di mister Iachini non è bastato il 7 a 6 nelle conclusioni totali, delle quali 6 a 2 quelle indirizzate nello specchio della porta, specie se si pensa anche al 110 a 92 negli attacchi per i liguri, dei quali 38 a testa quelli pericolosi. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la Fiorentina è stata la squadra più scorretta a causa del 18 a 15 nel computo dei falli e l’arbitro Gianluca Manganiello, proveniente dalla sezione di Pinerolo, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Deiola e Chabot da un lato, Bonaventura e Lirola dall’altro.

Spezia-Fiorentina 2 a 2 (p.t. 1-2)

Reti: 2′ Pezzella(F); 4′ Biraghi(F); 39′ Verde(S); 75′ Farias(S).

Assist: 2′ Biraghi(F); 4′ Lirola(F); 39′ Terzi(S).

SPEZIA (4-3-3) – Provedel; Sala, Chabot, Terzi, Bastoni; Acampora, Ricci, Deiola; Verde, Piccoli, Gyasi. All.: Italiano.

FIORENTINA (3-5-2) – Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribéry, Vlahovic. All.: Iachini.

Arbitro: Gianluca Manganiello (sezione di Pinerolo).

Ammoniti: 45’+1′ Deiola(S); 59′ Chabot(S); 66′ Bonaventura(F); 87′ Lirola(F).

