Video/ Spezia Frosinone (2-0): highlights e gol. La chiude Bidaoui al 90′ (Serie B)

Il video con gli highlights e i gol di Spezia-Frosinone 2-0 riassume quanto accaduto nel match valevole per la tredicesima giornata di Serie B che si è disputato al Picco, dove la pioggia è stata tra le protagoniste senza però impedire il regolare svolgimento della gara, a differenza di quanto accaduto in Serie A con l’arbitro Mariani costretto a rinviare Lecce-Cagliari. Le due squadre scendono in campo con stati d’animo diametralmente opposti: i ciociari di Nesta hanno i play-off nel mirino mentre gli spezzini di Italiano, che si trovano a soli due lunghezze dall’ultimo posto dopo il successo del Trapani, non hanno scelta e sono obbligati a vincere per non affondare ulteriormente sulle sabbie mobili della classifica. Gli ospiti capiscono subito che tira una brutta aria quando Dionisi colpisce il palo nelle fasi iniziali del match, inoltre qualcosa non va in fase difensiva visto che i padroni di casa sfondano con fin troppa facilità nella trequarti avversaria: Bardi si supera su Mastinu e Ricci ma deve inchinarsi alla conclusione vincente di Gudjohnsen che poco prima si era reso autore di un clamoroso salvataggio sulla linea con Scuffet fuori causa e Krajnc che stava già esultando. Nel secondo tempo la sfortuna si accanisce sul Frosinone, Haas in scivolata scheggia il legno (il secondo della serata) da un metro, dall’altra parte Bidaoui si prende la scena e la piazza sotto la traversa, peccato che il raddoppio venga cancellato dal guardalinee che segnala il fuorigioco del marocchino che farà comunque in tempo a lasciare il segno mettendo il punto esclamativo allo scoccare del novantesimo, al triplice fischio di Rapuano tutti in campo a festeggiare una vittoria che fa bene non solo alla classifica ma anche e soprattutto al morale, si arresta la marcia degli uomini di Nesta che con un pizzico in più di fortuna potevano legittimare sperare in un risultato diverso.

LE DICHIARAZIONI

Non poteva che essere il migliore in campo, Soufiane Bidaoui, a presentarsi ai microfoni di DAZN: “Bel gol, è stata una sorta di liberazione. Grande prestazione da parte della squadra, meritavamo i tre punti, ci siamo riscattati dopo il KO di Pisa, abbiamo lavorato duramente questa settimana e la vittoria ci ripaga di tutti gli sforzi compiuti e i sacrifici fatti negli ultimi sette giorni. Ci tenevamo tantissimo a ripagare la fiducia del mister, deve sapere che saremo sempre al suo fianco anche nei momenti difficili, dedichiamo a lui il successo. Gudjohnsen è una promessa, migliora sempre più con il passare del tempo, se continua così avrà un gran futuro davanti a sé. Ora non dobbiamo fermarci, contro il Cosenza che è una nostra diretta rivale per la salvezza bisogna strappare altri tre punti”.

