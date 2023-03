Video/ Spezia Inter (2-1) gol e highlights: Maldini apre, Lukaku illude, Nzola decide

VIDEO SPEZIA INTER: RIGORI SU RIGORI AL PICCO

Spezia Inter video gol e highlights della ventiseiesima giornata di Serie A vinta contro-pronostico dai liguri per 2-1 contro i meneghini. La squadra di Inzaghi è incappata nell’ottava sconfitta in campionato, un numero veramente altissimo se si considera la posizione in classifica dei nerazzurri. Eppure il match del Picco sembra poter iniziare col piede giusto per l’Inter visto il rigore assegnato per un fallo di Caldara su D’Ambrosio. Dal dischetto ci va Lautaro, nonostante la visibile frustrazione di Lukaku nel non essere lui il rigorista bensì il compagno. L’argentino prende la rincorsa e si fa ipnotizzare da Dragowski che chiude di fatto il primo tempo sul 0-0 grazie a varie parate.

Nella ripresa Semplici inserisce subito Maldini che dieci minuti più tardi approfitta di un assist sontuoso di Nzola per l’1-0 a sorpresa, al primo tiro dei liguri dopo un dominio nerazzurro. Inzaghi prova il tutto per tutto inserendo in un colpo solo Dimarco, Calhanoglu, Dumfires e Dzeko, per poi far spazio anche a Carboni. L’inserimento più determinante è stato quello dell’esterno olandese per due motivi. Il primo è il rigore conquistato dall’ex PSV, anticipando Ferrer appena entrato in maniera scorretta. Dal dischetto stavolta ci va Lukaku che non sbaglia e fa 1-1. Sembrava quantomeno fatta per un punto in casa Inter quando all’87’ Dumfries si rende protagonista ancora, ma stavolta nella propria area provocando il terzo rigore della partita mettendo giù Kovalenko. Dal dischetto va Nzola che fa dodici in campionato regalando i tre punti allo Spezia.

VIDEO SPEZIA INTER: DUMFRIES CROCE E DELIZIA, SUPER NZOLA

Una gara dal forte tasso emotivo al Picco di La Spezia coi padroni di casa autori di una partita strepitosa che ha portato ad una vittoria inaspettata quanto fondamentale in ottica salvezza. Il migliore in campo non può che essere Nzola, sempre più uomo copertina di questo Spezia. Prima l’assist a Maldini, un duello di forza e velocità vinto con Acerbi prima di servire un cioccolatino per l’ex Milan. Poi il gol, glaciale dal dischetto e match-winner di serata. Fondamentale pure l’apporto di Dragowski, autore di ben sei parate tra cui quella dal dischetto su Lautaro Martinez: nelle ultime cinque stagione nessun portiere ha parato più rigori di lui, record che condivide con il connazionale Szczesny.

Buio pesto in casa Inter con prestazioni bel al di sotto del livello della sufficienza come per Acerbi, uscito con il mal di testa causato da Nzola anche nell’azione del gol, e Lautaro, lui che il gol oggi non l’hai visto nemmeno di striscio nonostante cinque tiri verso la porte. Discorso Dumfries da contestualizzare visto che con lui l’Inter conquista il rigore dell’1-1, ma al tempo costa il 2-1 causando questa volta il penalty.

VIDEO SPEZIA INTER, IL TABELLINO

SPEZIA-INTER 2-1

RETI: 10’ st Maldini (S), 38’ st Lukaku su rig. (I), 42’ st Nzola su rig. (S).

SPEZIA (3-5-2): Dragowski, Ampadu, Caldara, Nikolaou, Amian, Zurkowski (1’ st Ekdal), Bourabia, Agudelo (21’ st Kovaenko), Gyasi (35’ st Salva Ferrer), Shomurodov (1’ st Maldini, 44’ st Wisniewski)), Nzola. All.: Semplici

INTER (3-5-2): Handanovic, D’Ambrosio (21’ st Dumfries) st , Acerbi, Bastoni, Darmian (35’ st Carboni), Barella (21’ st Calhanoglu), Brozovic, Mkhitaryan (21’ st Dzeko), Gosens (21’ st Dimarco), Lukaku, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi

AMMONITI: 6’ Gyasi (S), 11’ Caldara (S), 26’ st Nikolaou (S)

