Video/ Spezia Juventus (0-2) gol e highlights: Allegri vince con Kean e Di Maria

Allo Stadio Alberto Picco la Juventus supera in trasferta lo Spezia per 2 a 0. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Lorieri cominciano bene la gara proponendosi in zona offensiva con un tiro di Verde bloccato da Perin al 10′. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati dal tecnico Allegri crescono andando in gol ma in fuorigioco con Vlahovic al 17′. I liguri perdono prematuramente per infortunio il portiere Dragowski, rimpiazzato dal quarantenne Marchetti già al 25′ senza però riuscire ad evitare la rete del vantaggio juventino messa a segno da Kean, su assist di Kostic dalla sinistra, al 32′ e primo highlight del video Spezia Juventus. La reazione è affidata a Shomorudov che di testa non batte Perin nonostante l’interferenza di Gyasi al 40′.

Nel secondo tempo il copione pare ripetersi rispetto a quanto ammirato in precedenza ed è infatti il solito Kean a mettere i brividi alla retroguardia avversaria di testa al 48′. Le Aquile suonano invece la carica al 50′ con Gyasi ed al 54′ con Shomurodov, intercettato da Alex Sandro. Nell’ultima parte dell’incontro il neo entrato Di Maria trova il gol del raddoppio su lancio di Danilo al 66′. I bianconeri di casa non accorciano nemmeno le distanze nonostante le avanzate di Gyasi al 72′ e di Nikolau all’83’. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Federico La Penna, proveniente dalla sezione di Roma 1, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Agudelo e Reca da un lato, Locatelli e Fagioli dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventitreesimo turno di campionato permettono alla Juventus di salire a quota 32 nella classifica della Serie A mentre lo Spezia non si muove, rimanendo fermo a 19 punti.

VIDEO SPEZIA JUVENTUS: IL TABELLINO

Spezia-Juventus 0 a 2 (p.t. 0-1)

Reti: 32′ Kean(J); 66′ Di Maria(J).

Assist: 32′ Kostic(J); 66′ Danilo(J).

SPEZIA (3-5-2) – Dragowski(25′ Marchetti); Amian, Ampadu, Nikolaou; Gyasi, Agudelo(59′ Nzola), Ekdal(79′ Caldara), Bourabia, Reca; Shomurodov, Verde(79′ Maldini). A disposizione: Zovko, Beck, Krollis, Ferrer, Kovalenko, Wisniewski, Giorgeschi, Cipot. All.: Lorieri.

JUVENTUS (3-5-2) – Perin; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado(46′ De Scilgio), Locatelli, Paredes(46′ Fagioli), Rabiot, Kostic(81′ Iling-Junior); Vlahovic(90’+3′ Bonucci), Kean(56′ Di Maria). A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Gatti, Soulé, Barrenechea All.: Allegri.

Arbitro: Federico La Penna (sezione di Roma 1).

Ammoniti: 1′ Locatelli(J); 16′ Agudelo(S); 51′ Fagioli(J); 55′ Reca(S).

