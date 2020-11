Video/ Spezia Juventus (1-4) gol e highlights: tutto facile per la Signora (Serie A)

VIDEO SPEZIA JUVENTUS: TUTTO FACILE PER PIRLO

Allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena la Juventus supera in trasferta lo Spezia per 4 a 1, dunque è una partita a senso unico quella che ammiriamo negli highlights disponibili nel video Spezia Juventus. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono gli ospiti guidati da mister Pirlo a cercare di prendere subito in mano il controllo delle operazioni mantenendo il possesso del pallone e costringendo quindi i padroni di casa, allenati dal tecnico Italiano, a difendersi praticamente nella loro metà campo. I bianconeri si affacciano in zona offensiva in maniera pericolosa verso il 6′ andando al tiro con Morata, ispirato da Dybala, mancando però lo specchio e spedendo la sfera sull’esterno della rete. Il ritmo della sfida non aumenta e sembra che le due squadre siano intente a studiarsi l’un l’altra in cerca della strategia migliore per spezzare l’equilibrio. Intorno all’11’ è Dybala a riprovarci per i piemontesi ma l’arbitro ha fermato tutto per una posizione irregolare. I minuti scorrono sul cronometro ed i Campioni d’Italia continuano a crescere fino a trovare la rete del vantaggio per merito del gol messo a segno, e convalidato pure dal VAR dopo qualche istante, al 16′ da Morata, bravo ad insaccare la sfera capitalizzando l’ottimo assist offertogli da McKennie sull’azione partita da Danilo. I calciatori del tecnico Pirlo non sembrano affatto appagati dalla situazione favorevole acquisita ed infatti mancano un’ottima opportunità con Chiesa, sparando largo sulla destra al 18′, oltre a vedersi non convalidare un’altra rete di Morata sempre a causa di una posizione di fuorigioco. I liguri si fanno vedere in avanti soltanto al 25′ attraverso il tiro dalla distanza di Ricci, incapace di sorprendere Buffon tra i pali. Gli Aquilotti non restano a guardare con le mani in mano e, appena trovano un po’ di spazio per agire, riescono a siglare il gol del pareggio al 32′ per merito di Pobega, liberato dalla destra da Bartolomei ed insaccando il pallone con la complicità di una deviazione fortuita. Nel finale del primo tempo i piemontesi provano a tornare avanti con McKennie, fermato in calcio d’angolo sul più bello dall’intervento provvidenziale in chisura di Chabot.

Nel secondo tempo gli ospiti mettono subito i brividi ai padroni di casa conquistando un calcio d’angolo sullo spunto di Cuadrado già al 46′, fermato solo dall’intervento di Chabot che per poco causava un autogol. I liguri cercano di invertire il trend che aveva caratterizzato la partita nel corso del primo tempo e vanno alla conclusione dalla distanza al 52′ con Bartolomei, mandando il pallone a lato del palo sinistro di Buffon. Gli juventini sprecano parecchio, gettando anche alle ortiche un contropiede interessante con Dybala e Chiesa ribaltando il fronte offensivo sul corner inefficace battuto dallo Spezia. Il buon atteggiamente mostrato in avvio di ripresa non è sufficiente ai padroni di casa per stravolgere la sfida visto che Cristiano Ronaldo, appena entrato al 56′ per Dybala, sigla il gol del raddoppio subito al 59′ capitalizzando l’assist firmato da Morata. Gli Aquilotti si vedono quindi negare a loro volta una rete al subentrato Agudelo, pescato in fuorigioco sul colpo di testa di Chabot ribattuto abilmente da Buffon al 64′, ed è invece un altro bianconero inserito a partita in corso a firmare il tris al 67′ quando Rabiot salta un avversario prima di battere Provedel sul lancio di Chiesa. Il poker juventino arriva quindi al 76′ con la doppietta completata da Cristiano Ronaldo, capace di trasformare con un pallonetto il calcio di rigore concesso per un fallo di Bartolomei ai danni di Chiesa, chiudendo così i conti in maniera definitiva. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questa sesta giornata di campionato permettono alla Juventus di salire a quota 12 nella classifica della Serie A mentre lo Spezia non si muove, rimanendo fermo con i suoi 5 punti.

VIDEO SPEZIA JUVENTUS: STATISTICHE E TABELLINO

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la Juventus abbia meritato di ottenere questa vittoria a cominciare per esempio al possesso palla finale favorevole con il 58%, dato questo a cui si aggiunge pure una maggiore precisione nei passaggi, ovvero l’88% contro l’86% a fronte di 492 contro 366 passaggi riusciti. I piemontesi sono riusciti a fare la differenza distinguendosi soprattutto per quanto concerne la fase offensiva, dove spicca il 7 a 3 nelle occasioni da gol, 2 ciascuna per Ronaldo e Chiesa, oltre al 5 a 3 nelle conclusioni indirizzate nello specchio della porta, su 8 a 14 totali e dei quali 2 del solo Ronaldo. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, lo Spezia è stata la squadra più scorretta a causa del 14 a 7 nel computo dei falli commessi e l’arbitro Rosario Abisso, proveniente dalla sezione di Palermo, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Chabot, Bartolomei ed Estevez da un lato, Rabiot dall’altro.

Spezia-Juventus 1 a 4 (p.t. 1-1)

Reti: 16′ Morata(J); 32′ Pobega(S); 59′, 76′ RIG. Ronaldo(J); 67′ Rabiot(J).

Assist: 16′ McKennie(J); 32′ Bartolomei(S); 59′ Morata(J); 67′ Chiesa(J).

SPEZIA (4-3-3) – Provedel; Ferrer, Terzi(88′ Ismajli), Chabot(74′ Dell’Orco), S. Bastoni; Bartolomei, M. Ricci, Pobega(74′ Estevez); Verde(46′ Agudelo), Nzola, Farias(73′ Gyasi). Allenatore: Vincenzo Italiano.

JUVENTUS (4-4-2) – Buffon; Demiral, Bonucci(77′ Frabotta), Danilo; Cuadrado(78′ Kulusevski), Bentancur(62′ Rabiot), Arthur, McKennie(62′ Ramsey), F. Chiesa; Dybala(56′ Ronaldo), Morata. Allenatore: Andrea Pirlo.

Arbitro: Rosario Abisso (sezione di Palermo).

Ammoniti: 49′ Chabot(S); 69′ Rabiot(J); 75′ Bartolomei(S); 87′ Estevez(S).





