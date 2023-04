Video/ Spezia Lazio (0-3) gol e highlights: Immobile e Felipe show (Serie A)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SPEZIA LAZIO: TRIS BIANCOCELESTE AL PICCO

Andiamo a vedere i video gol e highlights della gara Spezia Lazio che consolida il secondo posto dei capitolini. Una partita che a dire il vero non era iniziata nei migliore dei modi per i biancocelesti, colti di sorpresa da uno Spezia molto ben messo in campo da Semplici che dopo due minuti va ad un passo dal vantaggio con la traversa di Bourabia. Una volta prese le misure, la Lazio macina e non si ferma più. Alla mezz’ora abbondante Ampadu stende in area Felipe Anderson e per Irrati non c’è alcun dubbio: ammonizione per il gallese e calcio di rigore per la Lazio. Dal dischetto si presenta Immobile che dopo quasi due mesi trova la rete, il vantaggio e la doppia cifra in campionato.

Diretta/ Spezia Lazio (risultato finale 0-3): tris Marcos Antonio, espulso Ampadu

Il secondo tempo inizia nei migliori dei modi e al 52′ il Sarrismo ruba la scena in Liguria. Luis Alberto conduce, Felipe Anderson e Immobile scambiano, l’ex Liverpool viene di nuovo coinvolto e restituisce palla al Pipe che dopo due tentativi buca Dragowski e si toglie la gioia personale del gol. Ad un minuto dalla fine c’è ancora spazio per il tris firmato Marcos Antonio capace di bruciare gli avversari da centrocampo in velocita, saltare l’estremo difensore polacco e deposita in porta. Lazio che alla trentesima giornata e a soli tre punti dai 64 conquistati lo scorso anno mentre i tifosi dello Spezia si metteranno sul divano a tifare Napoli, impegnata nella sfida con l’Hellas Verona ovvero terzultima in classifica nonché la più vicino agli stessi spezzini (quattro punti).

Diretta/ Fiorentina Spezia (risultato finale 1-1): finale thrilling, Viola al... palo

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SPEZIA LAZIO: FELIPE RIGORE E GOL, AMPADU DISASTRO

Una gara strepitosa quella giocata dall’attacco biancoceleste in questo Spezia Lazio. Da una parte Zaccagni fa ammattire la difesa spezzina, provocando inoltre anche il rosso ad Ampadu, mentre dall’altra Felipe Anderson conquista la palma di migliore in campo guadagnandosi prima un calcio di rigore e successivamente siglando la rete del momentaneo 2-0. Come poteva mancare Immobile? Proprio Re Ciro si è incaricato della battuta del penalty, spiazzando Dragowski e concedendosi una grande gioia personale. Da applausi anche la prestazione di Luis Alberto e Milinkovic-Savic.

DIRETTA/ Spezia Salernitana (risultato finale 1-1): Shomurodov la pareggia!

Tra i liguri regna principalmente la confusione, soprattutto in difesa. Ampadu concede il rigore alla Lazio che sblocca il match e si fa espellere, Amian soffre parecchio Zaccagni e infine Nikolaou sbaglia in continuazione, mettendo in difficoltà i compagni senza mai contrastare a dovere Felipe Anderson. Anche in attacco la solfa non canta con una gara anonima da parte di Nzola e Gyasi, spesso i migliori dello Spezia. Si salva probabilmente solo Bourabia, protagonista di un’ottima gara condita da una traversa sullo 0-0.

IL TABELLINO DI SPEZIA LAZIO

SPEZIA-LAZIO 0-3

RETI: 35′ Immobile su rigore, 7′ st Felipe Anderson, 44′ st Marcos Antonio.

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Wisniewski, Ampadu, Nikolaou (17′ st Reca); Bourabia (17′ st Agudelo), Esposito, Ekdal; Verde (31′ st Shomurodov), Nzola, Gyasi (17′ st Maldini). A disp.: Zoet, Marchetti, Ferrer, Caldara, Sala, Kovalenko, Cipot, Krollis. All.: Semplici

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi (34′ st Marcos Antonio), Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (24′ st Pedro), Zaccagni (42′ st Cancellieri). A disp.: Maximiano, Adamonis, Pellegrini, Casale, Radu, Gila, Romero, Lazzari, Bertini, Basic, Fares. All.: Sarri

felipe: Irrati

AMMONITI: Gyasi, Ampadu (S) e Cataldi, Marcos Antonio, Romagnoli, Cancellieri (L)

ESPULSI : Ampadu per somma di ammonizioni (S)

© RIPRODUZIONE RISERVATA