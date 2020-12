Video/ Spezia Lazio (1-2) gol e highlights: Inzaghi elogia il cinismo (Serie A)

VIDEO SPEZIA LAZIO (1-2): LA PARTITA

La Lazio vince una sfida difficile: con la testa a Bruges e la cruciale sfida di Champions League per accedere agli ottavi di finale, la squadra di Inzaghi fa bottino pieno contro uno Spezia gagliardo, che può rammaricarsi per le occasioni sprecate. Lo Spezia prova subito ad aggredire la Lazio e al 3′ sfiora il gol con una gran botta di Estevez che Reina con reattività riesce a deviare sul palo. Al quarto d’ora però la palla giusta la ruba Sergej Milinkovic-Savic, che sbuca alle spalle di Maggiore e lancia in profondità Immobile che avanza da posizione defilata sulla sinistra, si accentra e piazza il pallone tra le gambe di Provedel per il vantaggio biancazzurro. Al 24′ il primo ammonito della partita è Bastoni nello Spezia per un intervento a braccio largo su Lazzari. Subito dopo però è proprio Bastoni a sfiorare il gol, liberandosi al tiro in area e colpendo un clamoroso palo a Reina battuto. Al 31′ la Lazio punge ancora in contropiede: Immobile si infila tra le linee e viene steso da Terzi lanciato a rete. La squadra di Inzaghi chiede l’espulsione ma l’arbitro ritiene la posizione di Chabot utile per lo Spezia e dunque non chiara occasione da gol. A chiudere ogni polemica ci pensa Milinkovic che sulla conseguente punizione dal limite insacca la rete dello 0-2. Nella ripresa i liguri attaccano subito a testa bassa, un errore di Luiz Felipe al 6′ innesca Farias che porta Reina sul fondo e prova ad appoggiare in rete, ma il pallone è lento e Radu può stopparlo sulla linea e metterlo in angolo. Al 14′ primi cambi per Inzaghi che richiama in panchina Luis Alberto e Immobile inserendo Akpa Akpro e Caicedo. Lazzari spreca una buona chance in contropiede e al 19′ lo Spezia punisce la Lazio: Nzola parte in campo aperto, punta Acerbi che lascia troppo spazio all’avversario che infila con bravura Reina nel secondo piano. Sforzo offensivo finale dei liguri ma è la Lazio che si vede annullati due gol per fuorigioco con Caicedo prima e Pereira nel recupero: i tre punti sono biancazzurri.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Vincenzo Italiano si rammarica per l’occasione persa dallo Spezia: “Ci resta aver preparato la partita in questo mondo non avendo calcolato quei due errori nelle situazioni dove abbiamo subito i gol. Nel primo tempo abbiamo creato quattro-cinque occasioni nitide per far gol. Dispiace perché i ragazzi hanno preparato la settimana in maniera spettacolare ed ero convinto di raccogliere qualcosa. Dispiace perchè hanno fatto una prestazione straordinaria contro una squadra che ha giocato due giorni fa a Dortmund e martedì parteciperà ad un’altra partita di Champions. Ci rimane la prestazione ma anche l’amaro in bocca per non aver portato a casa punti che forse meritavamo. In questo momento voglio pensare che il fatto di creare così tanto debba essere un pensiero positivo che la squadra deve avere, in primis l’allenatore. Se iniziare a crescere in concretezza, nel fatto che tutti possiamo essere decisivi da un momento all’altro specialmente gli attaccanti allora forse riusciremo a fare qualche gol in più, riusciremo di evitare di colpire i pali e anche di perdere partite come queste“. Simone Inzaghi considera le fatiche affrontate dalla Lazio nell’ultimo periodo: “Sono soddisfatto perché avevo chiesto voglia e determinazione alla squadra. Sapevamo che si poteva soffrire contro un avversario che gioca molto bene al calcio, ma i ragazzi hanno voluto vincerla, nonostante le 24 ore per prepararla. Sicuramente dobbiamo migliorare perché determinate pause ed errori non possiamo concederceli. Ma eravamo tornati mercoledì alle 5:30 del mattino da Dortmund, giovedì ci siamo ritrovati per bagni e massaggi e ieri già siamo dovuti ripartire per venire qui. Quest’anno devo essere onesto e obiettivo: abbiamo fatto gli innesti giusti. Fra problemi di Covid e infortuni non abbiamo potuto fare le rotazioni. Escalante inizio a recuperarlo oggi, purtroppo non siamo riusciti ad avere quelle rotazioni che avrei voluto. A livello numerico però la società ha lavorato molto bene“.

