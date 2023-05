Video/ Spezia Milan (2-0) gol e highlights: reti di Wisniewski ed Esposito!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SPEZIA MILAN: LA SINTESI

Allo Stadio Alberto Picco lo Spezia supera il Milan per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Pioli tentano di prendere in mano il controllo delle operazioni faticando a creare giocate efficaci a causa del pressing alto effettuato dai padroni di casa allenati da mister Semplici ma vanno in ogni caso alla conclusione verso il 7′, quando Tonali coglie un palo al termine di un interessante spunto personale. I minuti scorrono sul cronometro ed i liguri si fanno vedere al 17′ con Nzola, poi anticipato da Amian al 27′, sebbene i lombardi non si lascino intimorire mancando anzi un’opportunità con Origi al 20′ e forzando quindi Dragowski ad intervenire al 24′ sulla cannonata dalla distanza provata da Theo Hernandez. Nel finale della prima frazione di gioco Reca insiste con scarso successo ed i rossoneri sollecitano nuovamente Dragowski tramite il sinistro di Pobega al 37′.

Nel secondo tempo la partita riparte sugli stessi ritmi sostenuti ammirati in precedenza ed il milanista Brahim Diaz si becca un giallo dopo essere finito a terra in area di rigore avversaria al 52′. Poco prima il solito Reca non aveva fatto di meglio al 49′ dall’altra parte. Nell’ultima parte dell’incontro i bianconeri riescono a passare in vantaggio al 75′ con la rete messa a segno di testa da Wisniewski su calcio d’angolo di Amian e trovano pure il gol del raddoppio per merito di Salvatore Esposito all’85’, direttamente su calcio di punizione.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Daniele Doveri, proveniente dalla sezione di Roma 1, ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo rispettivamente Amian da un lato e Diaz dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo trentacinquesimo turno di campionato permettono allo Spezia di salire a quota 30 nella classifica della Serie A mentre il Milan non si muove, rimanendo fermo a 61 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SPEZIA MILAN: IL TABELLINO

Spezia-Milan 2 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 75′ Wisniewski(S); 85′ Sa. Esposito(S).

Assist: 75′ Amian(S).

SPEZIA (4-3-3) – Drągowski; Amian, Ampadu, Wiśniewski, Nikolaou; Esposito, Ekdal, Bourabia(63′ Żurkowski); Reca, Nzola, Gyasi(90’+3′ Kovalenko). A disp.: Marchetti, Zoet; Caldara, Ferrer; Cipot; Krollis, Shomurodov, Verde. All.: Semplici.

MILAN (4-2-3-1) – Maignan; Kalulu, Kjær, Tomori(85′ Calabria), Hernández(64′ Ballo-Touré); Tonali, Pobega; Saelemaekers(64′ De Ketelaere), Díaz(71′ Adli), Origi; Rebić(71′ Giroud). A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Gabbia; Bakayoko, Vranckx. All.: Pioli.

Arbitro: Daniele Doveri (sezione di Roma 1).

Ammoniti: 38′ Amian(S); 52′ Diaz(M).

