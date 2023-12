Video/ Spezia Modena (1-1) gol e highlights: Gelashvili salva i padroni di casa (26 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SPEZIA MODENA (1-1): LA PARTITA

Lo Spezia, penultimo in classifica, raccoglie un punto importantissimo in pieno recupero con Gelashvili. La prima frazione di gara corre sul filo dell’equilibrio con le due compagini che faticano a pungere. Lo Spezia prova a colpire ma gli attaccanti oggi hanno le polveri bagnate. L’occasione più importante capita però sui piedi di Manconi che calcia da posizione non molto centrale, salva Zoet. La prima frazione si conclude quindi a reti bianche con la ripresa che regala emozioni e brividi alla tifoseria presente al Picco.

Diretta/ Spezia Modena (risultato finale 1-1): la riprende Gelashvili (Serie B 26 dicembre 2023)

Gelashvili commette fallo in area su Falcinelli, calcio di rigore per il Modena. Dal dischetto si presenta Palumbo che spiazza Zoet e regala il vantaggio agli emiliani. Da questo momento in poi lo Spezia si riversa a testa bassa nell’area del Modena ma continua a non pungere. Gli ospiti ripartono in contropiede e con Duca hanno l’occasione per chiuderla. Il centrocampista, da solo in area, calcia malissimo. Nel finale si accende lo Spezia. Moro calcia da fuori area e prende il palo, calcia Krollis e salva Gagno. Gelashvili, autore del fallo da rigore, si riscatta in pieno recupero. Cross di Salvatore Esposito e rete di testa. Spezia che resta penultimo a quota 17, il Modena è ottavo con 28 punti.

Video/ Cittadella Spezia (4-1) gol e highlights: doppietta Pittarello, che poker! (Serie B, 23 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SPEZIA MODENA (1-1): IL TABELLINO

SPEZIA (4-3-1-2): Zoet; Amian, Gelashvili, Nikolaou, Elia (85′ Zurkovski); Candelari (53′ Antonucci), S. Esposito, Bandinelli (85′ Krollis); Kouda (72′ Moro); Verde, F. Esposito. A disp.: Dragowski, Zovko, Cipot, Pietra, Corradini, Muhl, Cugnata, Bertola. All.: D’Angelo

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ponsi (53′ Oukhadda), Zaro, Cauz, Cotali; Palumbo, Magnino, Duca (94’ Riccio); Tremolada (70′ Battistella), Manconi (46′ Gerli); Falcinelli (70′ Strizzolo). A disp.: Seculin, Pergreffi, Guiebre, Bozhanaj, Giovannini, Bonfanti, Abiuso. All.: Bianco

Video/ Cremonese Modena (4-0) gol e highlights: poker lombardo (23 dicembre 2023)

ARBITRO: sig. Giua di Olbia

RETI: 65′ Palumbo (rig.), Gelashvili

NOTE: ammoniti: Candelari, Magnino, Kouda, Duca, Cotali.

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SPEZIA MODENA













© RIPRODUZIONE RISERVATA