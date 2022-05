Video/ Spezia Napoli (0-3) gol e highlights: Spalletti chiude con un tris (Serie A)

VIDEO SPEZIA NAPOLI: VINCONO I PARTENOPEI

Il Napoli chiude il suo campionato 2021/22 vincendo 3-0 al Picco contro lo Spezia, salutando il suo capitano Lorenzo Insigne nel migliore dei modi, dopo la festa organizzata al San Paolo nel penultimo match. Il risultato si sblocca immediatamente, con Politano che al 4′ minuto parte indisturbato da centrocampo, raggiunge il limite dell’area e realizza un gol straordinario, a giro con il mancino. Al 12′ la partita viene sospesa per 11 minuti causa disordini e scontri tra le due tifoserie, ma al 24′ tutto torna alla normalità e lo spettacolo riprende.

Al 25′ Zielinski spacca la porta e realizza il raddoppio partenopeo: ancora una volta è Politano a sfondare sull’out di destra, trovando in mezzo all’area Petagna. L’ex Spal non riesce a girarsi, il pallone schizza al limite dell’area dove il centrocampista polacco è pronto a ribadire in rete di prima intenzione. Al 36′ gli azzurri chiudono la gara con il tris calato da Demme: scambio nello stretto meraviglioso tra Petagna ed il mediano tedesco, concluso dal numero 4 azzurro con un tiro imprendibile che si va ad incastrare sotto la traversa. Nel secondo tempo lo Spezia cerca ripetutamente il gol della bandiera, specialmente da palla inattiva, ma non riesce a concretizzare.

VIDEO SPEZIA NAPOLI, LE DICHIARAZIONI

Lasciamo ora la parola a Luciano Spalletti, allenatore del Napoli e protagonista del match: “Oggi abbiamo messo in campo grande serietà, con giocatori che durante l’anno hanno giocato meno e che si sono fatti trovare pronti. Marfella, per esempio, ha fatto subito una bella parata. Non si può mettere apposto tutto in dieci giorni: dovremo essere bravi ad inserirci in certe situazioni e rispondere se dovessero andare via certi giocatori. Determinati addii potrebbero abbassare l’autostima della squadra. La cena d’addio di Insigne è stata bellissima, hanno partecipato tutti e per questo ci sentiamo ancora più forti. Lui ha questi colori tatuati sulla pelle, non sarà facile abituarsi ad una nuova realtà”.

Anche Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha commentato la stagione dei suoi ragazzi: “Alla fine la forza del gruppo è stata importante, con i ragazzi che si sono aiutati anche nei momenti difficili ed è una grande soddisfazione finire con la salvezza. Il Miglior talento della squadra? Tempo fa ho detto Hristov. Mi impressiona il carattere e il lato umano, mentre prima conoscevo solo il lato calcistico. Gestire un gruppo di 28/29 giocatori non è facile perché tutti vogliono giocare. Loro sono stati bravi, hanno capito il momento e hanno dato il massimo quando sono stati chiamati in causa. Il mio futuro? Voglio prendermi qualche giorno per stare con la mia famiglia e poi devo parlare con la dirigenza. Oggi è la festa della società: è un momento speciale per noi e per i tifosi. Non credo di vedere le altre partite di Serie A”.

VIDEO SPEZIA NAPOLI, IL TABELLINO

Spezia-Napoli 0-3 (0-3)

SPEZIA (4-4-1-1): Provedel (17′ st Zovko); Amian, Erlic (35′ st Bertola), Nikolaou, Ferrer; Antiste (17′ st Kovalenko), Maggiore (39′ st Nguiamba), Kiwior, Verde; Agudelo (39′ st Salcedo); Manaj. A disposizione: Podgoreanu, Nzola, Bourabia, Sala, Strelec, Sher., All. Thiago Motta.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret (36′ st Marfella); Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Ghoulam; Demme (36′ st Anguissa), Lobotka; Politano (22′ st Insigne), Zielinski (23′ st Mertens), Elmas; Petagna (23′ st Osimhen). A disposizione: Ospina, Fabián Ruiz, Di Lorenzo, Mario Rui, Rrahmani, Malcuit. All. Spalletti.

ARBITRO: Marchetti di Ostia.

MARCATORI: 4′ pt Politano (N), 25′ pt Zielinski (N), 36′ pt Demme (N)

NOTE: Ammoniti: Manaj (S); Politano, Ghoulam (N). Gara interrotta al 12′ per disordini sugli spalti. Recupero: 10′ pt, 1′ st.