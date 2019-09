Video/ Spezia Perugia (2-2): highlights e gol. Iemmello trova il pari al 90′

Tante emozioni allo stadio Picco di La Spezia, col Perugia che riacciuffa in extremis il pari dopo essere stato in vantaggio in casa dei liguri. Il match infatti inizia praticamente con il gol del vantaggio dei Grifoni, che passano al 6′ grazie ad una verticalizzazione di Carraro per Buonaiuto, freddo nell’infilare Krapikas in uscita. Spezia in affanno nei primi minuti di gioco e gli umbri ripetono lo schema del gol al 13′, ma stavolta sull’asse Carraro-Buonaiuto arriva la parata di Krapikas. Al primo vero affondo però i padroni di casa trovano il pareggio: gran botta su punizione di Bartolomei, Vicario respinge ma non può nulla sul tap-in di Capradossi che vale l’1-1. L’inerzia del match cambia e alla mezz’ora lo Spezia ribalta completamente la situazione. Calcio di rigore fischiato per un fallo di mano in area perugina di Dragomir, Matteo Ricci trasforma il penalty portando lo Spezia sul 2-1.

IL SECONDO TEMPO

Il primo tempo si chiude con lo Spezia in avanti e il copione prosegue nella ripresa, col portiere biancorosso Vicario costretto agli straordinari per intervenire in particolare su un pericoloso sinistro di Federico Ricci. Nei 20′ finali però il Perugia tira fuori l’orgoglio e tenta il tutto per tutto per evitare la sconfitta: Krapikas deve evitare guai su un insidioso tiro-cross di Buonaiuto, ma al 90′ arriva comunque il pareggio: ancora Buonaiuto protagonista, assist mancino per Iemmello che di controbalzo, in area, manda il pallone in rete a fil di palo e permette al Perugia di portare via almeno un punto da La Spezia.

