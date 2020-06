Video/ Spezia Pisa (1-2): highlights e gol. Nerazzurri avanti con Marconi (Serie B)

Allo Stadio Alberto Picco il Pisa supera in trasferta lo Spezia al termine di una bella rimonta per 2 a 1. Come emerge nel video di Spezia Pisa, nel primo tempo la sfida cresce d’intensità man mano che i minuti scorrono sul cronometro e gli sforzi effettuati dai padroni di casa per passare in vantaggio vengono premiati al 26′ dalla rete messa a segno da Gyasi, capitalizzando il suggerimento vincente offertogli dal suo compagno Ragusa. Tuttavia, gli ospiti allenati da mister D’Angelo non si lasciano abbattere e riescono infatti a ristabilire l’equilibrio iniziale intorno al 38′ per merito di Marconi, sfruttando con un colpo di testa l’assist di Gucher. Nel secondo tempo l’esito della sfida resta in bilico per gran parte della ripresa, nonostante sia la squadra del tecnico Italiano che quella di mister D’Angelo provino ad andare a segno per raggiungere i tre punti tanto desiderati. La partita viene decisa soltanto nell’ultima parte del match, ovvero all’86’, dal gol firmato da Marconi, protagonista di un gran colpo di testa sempre a raccogliere il passaggio dal calcio d’angolo battuto dal solito ottimo Gucher. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo trentunesimo turno del campionato cadetto permettono al Pisa di salire a quota 53 nella classifica di Serie B mentre lo Spezia non si muove, rimanendo fermo a 40 punti.

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come lo Spezia non sia stato in grado di sfruttare al meglio le occasioni create. I liguri hanno fatto loro il possesso palla finale con il 63%, supportato pure da un maggior numero di passaggi totali, ovvero 616 contro 362. Tuttavia, dal canto loro, i nerazzurri toscani hanno fatto tesoro delle chances avute a disposizione come suggerisce il 4 a 2 fatto registrare nelle conclusioni indirizzate nello specchio della porta, pur a fronte dell’8 a 4 complessivo. I bianconeri hanno dunque sprecato il 143 ad 89 negli attacchi, dei quali 53 a 27 quelli pericolosi, avendo pure effettuato meno contrasti, 10 a 18. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, lo Spezia è stata anche la squadra più scorretta a causa del 15 a 10 nel computo dei falli e l’arbitro Davide Ghersini ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Erlic, Mastinu, Galabinov e Gyasi soltanto tra le fila degli uomini di mister Italiano.

Spezia-Pisa 1 a 2 (p.t. 1-1)

Reti: 26′ Gyasi(S); 38′ Marconi(P); 86′ Marconi(P).

Assist: 26′ Ragusa(S); 38′ Gucher(P).

SPEZIA (4-3-3) – Scuffet; Vignali(80′ Ferrer), Erlic, Capradossi, Vitale(62′ Marchizza); Maggiore, Bartolomei, Acampora(80′ Gudjohnsen); Ragusa(56′ Mastinu), Nzola(69′ Galabinov), Gyasi. All.: Italiano.

PISA (3-5-2) – Gori; Belli(66′ Meroni), Ant. Caracciolo, S. Benedetti; E. Pisano(66′ Birindelli), Marin, Pinato, Gucher, Soddimo(69′ Minesso); Marconi, Vido(77′ Fabbro). All.: D’Angelo.

Arbitro: Davide Ghersini.

Ammoniti: 1′ Erlic(S); 65′ Mastinu(S); 87′ Galabinov(S); 88′ Gyasi(S).

