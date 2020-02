Video/ Spezia Pordenone (1-0): highlights e gol. Ricci punisce i ramarri (Serie B)

Il video di Spezia Pordenone racconta una partita che ha visto la squadra aquilotta prevalere sui ramarri. Un gol è bastato alla truppa allenata da Vincenzo Italiano per avvicinarsi ulteriormente alla zona playoff del campionato di Serie B. Per la squadra di Attilio Tesser si prolunga un momento di certo non idilliaco, con la seconda sconfitta consecutiva che non gli ha permesso di riscattare il ko subito a Pescara. Eppure al Picco è andata in scena una partita molto equilibrata, con diverse occasioni capitate sui piedi di Matteo Ricci e di Ciurria. Quest’ultimo ha costretto ad un grande intervento il portiere Scuffet al termine di una bellissima ripartenza. Il primo tempo di Spezia Pordenone, quindi, vive di ribaltamenti di fronte continui. All’intervallo nessuna delle due squadre è riuscita a sbloccarla e il tabellone resta sullo zero a zero. La pausa serve per far ricaricare le pile alle due formazioni; nella ripresa però è lo Spezia a crederci di più e ad attaccare con maggiore insistenza. Gli aquilotti si rendono pericolosi con Gyasi, il quale manda alto un bell’assist di Nzola. I bianconeri insistono e grazie ad una disattenzione di Camporese la sbloccano al sessantanovesimo con Matteo Ricci. Il giocatore spezzino scarica una bella conclusione ad incrociare che si infila alle spalle di Di Gregorio e fissa l’1-0. Al novantaquattresimo, ormai in pieno recupero, i locali restano in dieci per il rosso rimediato da Maggiore per un brutto fallo su Pobega. Il risultato però non cambia più.

IL TABELLINO

SPEZIA – PORDENONE 1-0

GOL: 69′ M. Ricci

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Erlic, Capradossi, Marchizza; Mastinu (65′ Acampora), M. Ricci, Maggiore; Ragusa (66′ F. Ricci), Nzola (83′ Galabinov), Gyasi. A disposizione: Krapikas, Desjardins, Vignali, Ramos, Di Gaudio, Bartolomei, Gudjohnsen, Terzi. Allenatore: Italiano

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Vogliacco, Camporese, Barison, De Agostini; Misuraca (72′ Mazzocco), Burrai, Pobega; Gavazzi (81′ Bocalon); Strizzolo, Ciurria (65′ Candellone). A disposizione: Bindi, Stefani, Chiaretti, Semenzato, Pasa, Bassoli, Almici, Zammarini. Allenatore: Tesser

Arbitro Fourneau di Roma 1, assistenti Raspollini di Livorno e Dei Giudici di Latina. Quarto uomo Meraviglia di Pistoia.

NOTE: angoli 3-5. Al 24′ espulso l’allenatore dei portieri Cortiula (P). Al 94′ espulso Maggiore. Ammoniti: Ferrer, Camporese, Vogliacco, Pobega, F. Ricci. Recupero: 2′ pt, 4′ st. Spettatori 4.797 (di cui 3.751 abbonati).

