Video/ Spezia Roma (0-1) gol e highlights: decide Abraham su calcio di rigore

VIDEO SPEZIA ROMA (0-1): ABRAHAM ALL’ULTIMO RESPIRO!

La Roma vince meritatamente in pieno recupero in casa dello Spezia grazie al calcio di rigore siglato da Abraham, che sarà la principale emozione del video Spezia Roma 0-1. Una gara ricca di occasioni con lo Spezia tenuto in piedi da uno strepitoso Provedel prima del rigore. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Giallorossi ad un passo dal gol con Mancini! Colpo di testa del difensore da calcio d’angolo, Provedel compie una grande parata. Karsdorp serve per Pellegrini che arriva in grande stile e calcia, palla fuori di poco. Ottima partenza della Roma in casa dello Spezia. Sembra esserci un problema per Sala. Palla in profondità per Karsdorp, Agudelo ripiega ottimamente e chiude la minaccia. Palo di Pellegrini! Grandissima giocata e tiro dalla distanza che coglie il legno, palla ad Abraham e grande parata di Provedel. Palla in area per Abraham che calcia ma non trova lo specchio, solo Roma fino ad ora ma i giallorossi non riescono a sbloccarla.

Spezia che ora si abbassa notevolmente in attesa di ripartire per provare a colpire i giallorossi. Bastoni recupera la sfera e calcia, Mancini respinge la minaccia. Palla per Abraham, chiude bene la difesa dello Spezia. Karsdorp serve con i giri giusti Pellegrini, ottima la chiusura di Erlic. Mancano cinque minuti alla fine del match, non si sblocca la gara. Ottima punizione per lo Spezia dopo il fallo subito da Maggiore da Smalling. Bellissima la conclusione di Verde che per un soffio non inquadra la porta. Pochi minuti alla fine della prima frazione di gara, non si sblocca il match. Secondo giallo per Amian e Spezia in dieci uomini! Ferma con le cattive Pellegrini e deve lasciare il rettangolo verde. Abraham calcia da sinistra ma non trova la porta. Mancini ferma con le cattive Agudelo e si prende il giallo. Termina la prima frazione di gioco tra Spezia e Roma, i liguri sono ridotti in dieci per il rosso ad Amian.

VIDEO SPEZIA ROMA: SECONDO TEMPO

Pellegrini serve un grandissimo pallone ad Abraham che spreca in maniera clamorosa. Veretout la mette in mezzo, sfera contollata da Zaniolo che calcia ma trova Erlic sulla traiettoria. Cristante ci prova al volo da fuori area e prende il palo! Roma che sta assediando l’area avversaria. Maggiore ci prova dal limite dell’area, palla fuori. Nzola per poco non la sblocca! Dopo aver vinto un duello con Zalewski entra in area e calcia, Rui Patricio respinge. Zaniolo per Veretout che a giro non trova la porta! Siamo giunti all’ora di gioco, non si sblocca il match. Kumbulla commette un fallo su Nzola e si prende il giallo. Karsdorp crossa in mezzo e pesca Kumbulla che di testa non trova la porta. Azione personale di Pellegrini che calcia con il sinistro ma trova l’ottima risposta di Provedel. Reca sbaglia tutto in area e serve Abraham che a sua volta prova a servire Pellegrini, Erlic chiude tutto.

Bella conclusione di Zaniolo, Provedel respinge la minaccia! Roma che ci sta provando in tutti i modi. Doppio passo di Zaniolo e conclusione troppo centrale. Da sottolineare la grandissima prestazione di Provedel che sta parando di tutto. Kiwior tocca la sfera con la mano e si prende il giallo. Pellegrini ci prova su punizione, la sfera supera la barriera ma non centra la porta. Zaniolo colpisce Pellegrini in area, palla ad Abraham che serve Shomurodov, conclusione debole respinta sulla linea. Da calcio d’angolo Zaniolo trova per due volte la traversa da due passi! Intanto il VAR controlla per un possibile rigore a favore della Roma dopo un colpo di testa di Zaniolo. Il direttore di gara indica il dischetto! Fallo di Maggiore su Zaniolo! Abraham non sbaglia e regala la vittoria alla Roma contro lo Spezia!

IL TABELLINO

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Nikolaou, Erlic, Reca; Sala (13′ pt Maggiore), Kiwior, Bastoni (18′ st Gyasi); Verde (1′ st Ferrer), Nzola, Agudelo. A disposizione: Zoet, Zovko, Bourabia, Kovalenko, Hristov, Antiste, Nguiamba, Strelec, Bertola. Allenatore: Motta

ROMA (3-4-1-1): Rui Patricio; Mancini (1′ st Zaniolo), Smalling, Kumbulla; Zalewski (35′ st Shomurodov), Veretout (23′ st El Shaarawy), Cristante, Mkhitaryan (47′ st Bove), Karsdorp; Pellegrini; Abraham. A disposizione: Fuzato, Ibanez, Vina, Diawara, Keramitsis, Volpato, Perez, Maitland-Niles. Allenatore: Mourinho

ARBITRO: Fabbri di Ravenna

MARCATORE: 54′ st Abraham (R) su rigore

NOTE: Espulsi: Al 45′ pt Amian (S) per doppia ammonizione. Ammoniti: Agudelo, Amian, Kiwior, Maggiore (S); Mancini, Kumbulla, Zaniolo (R). Recupero: 5′ pt, 9′ st.

