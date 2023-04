Video/ Spezia Salernitana (1-1) gol e highlights: pari stantio al Picco (Serie A)

Spezia Salernitana, gara valevole per la Serie A e uno scontro salvezza per entrambe le squadre che non stanno vivendo un bel periodo. La cura di Sousa sembra aver fatto bene ai campani, che da quando l’allenatore ex Juve siede sulla panchina, riescono ad arrivare al gol con molta più facilità. Infatti in questi primi venti minuti l’occasione più pericolosa l’hanno avuta proprio gli ospiti, con un corner. Il tentativo si è concluso con un nulla di fatto ma anche sulla sponda dello Spezia si spreca troppo, un ottimo cross di Gyasi infatti non trova la testa di nessun compagno dentro l’area di rigore, questo costringe i padroni di casa a tentare di giocare la palla a terra, ma la Salernitana è brava a recuperare e a ripartire.

Si va negli spogliatoi a prendere un the caldo per Spezia Salernitana, gara chiusa con pochi spunti di azioni pericolose se escludiamo la facilità con cui entrambe le squadre producono cross dalla fascia. Infatti le due compagini, da una parte con Gyasi, dall’altra con Candreva, arrivano sul fondo crossando in mezzo con molta facilità. Il problema è che non c’è mai qualcuno a ricevere. Infatti entrambe le squadre concedono qualcosa sugli esterni, concentrando il lavoro difensivo sulla ricezione del cross, questo provoca un numero esagerato di cross, ma nessuno di essi risulta davvero pericoloso visto che le marcature in area sono molto più strette di quanto non dovrebbero essere. Arriva infine la rete, nella porta sbagliata, di Mattia Caldara, Salernitana dunque in vantaggio.

SPEZIA SALERNITANA, IL SECONDO TEMPO

Riprende Spezia Salernitana, avvio di gara in fotocopia di quello che abbiamo visto nella precedente frazione di gioco, purtroppo nonostante i cambi risulta difficile tramite il gioco areo trovare spazi per bucare il portiere avversario. Sousa poi decide di cambiare la sua unica punta per il centrocampista Maggiore, sinonimo quindi di voler difendere di più. Una scelta azzardata. Soprattutto quando manca cosi tanto da giocare, visto che invece i cambi dello Spezia sono più a trazione anteriore, la possibilità di subire un gol sono molte anche se l’intento della Salernitana è di addormentare la partita.

Termina con il triplice fischio dell’arbitro Spezia Salernitana, gara che ha riservato nel finale una bellissima sorpresa per i tifosi casalinghi. Al settantesimo infatti, un errore da matita rossa per la difesa campana che no riesce nel disimpegno, regalando a pochi metri dalla porta il pallone a Shomurodov che non si fa pregare. Trovando il gol dello Spezia, la Salernitana non è più riuscita a tornare nell’area di rigore dello Spezia. Anzi i padroni di casa hanno tentato l’assedio e cercato addirittura di ribaltare il risultato. La scelta di schierarsi in maniera più difensiva non ha aiutato in nessun modo la Salernitana, che senza un appiglio come Piatek, faticava a tenere il pallone su, e questo ha fatto pagare le conseguenze alla fine.

SPEZIA SALERNITANA, IL TABELLINO

SPEZIA SALERNITANA 1-1

SPEZIA (4-3-3): Dragowski 6; Amian 6, Ampadu 6, Caldara 4, Nikolaou 6 (77′ Bastoni sv); Bourabia 6, Ekdal 6 (84′ Wisniewski sv), Kovalenko 6 (45′ Maldini 7); Verde 5.5 (45′ Zurkowki 6), Shomurodov 7, Gyasi 6 (53′ Agudelo 6.5). A disp: Zoet, Zovko, Beck, Salva Ferrer, Cipot, Sala, Esposito, Holm, Krollis. All: Semplici.

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa 6.5; Daniliuc 6, Gyomber 6, Pirola 5 (79′ Fazio sv); Sambia 6.5 (79′ Kastanos sv), Candreva 6 (69′ Bohinen 6), Coulibaly 6, Vilhena 6 (79′ Bonazzoli 6), Bradaric 6; Dia 6, Piatek 6 (54′ Maggiore 6). A disp: Sepe, Fiorillo, Lovato, Troost-Ekong, Nicolussi Caviglia, Iervolino, Botheim, Valencia. All: Sousa.

ARBITRO: Orsato di Schio

RETI: 43′ aut. Caldara, 70′ Shomurodov

Ammoniti: Coulibaly.

