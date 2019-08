Video/ Spezia-Sampdoria (3-5): highlights, scorpacciata di gol al Picco!

Scorpacciata di gol nel video con gli highlights di Spezia-Sampdoria 3-5: le due squadre liguri hanno dato spettacolo nella nona edizione del Trofeo “Mattia & Ilaria” regalando una bella serata di calcio al pubblico che ha riempito gli spalti del Picco. Il risultato contava fino a un certo punto, l’importante era onorare la memoria dei due giovani tifosi dello Spezia prematuramente scomparsi, con l’incasso interamente devoluto in beneficenza. I blucerchiati di Di Francesco non si sono sottratti all’impegno e hanno preso la partita molto sul serio, trovando abbastanza presto la via del gol con la grande invenzione di Bonazzoli che ha lasciato di stucco l’incolpevole Krapikas. La reazione immediata dei padroni di casa ha consentito loro di pareggiare immediatamente i conti con Gudjohnsen (figlio d’arte), nei minuti successivi è prevalso però il maggior spessore tecnico della Samp che si è riportata in vantaggio con il gol dell’argentino Maroni, nuovo innesto in attacco che promette molto bene. Emil Audero conferma di essere una garanzia tra i pali negando, poco prima dell’intervallo, il 2-2 ai gemelli Ricci, Federico e Matteo. Nel secondo tempo difese molto allegre e i gol si contano quasi con il pallottoliere: Gaston Ramirez porta gli ospiti a +2, dall’altra parte del campo Ferrari intercetta con il braccio il traversone di Gyasi e così Pinto può accorciare le distanze dal dischetto, distanze che vengono immediatamente ristabilite da Thorsby, uno dei tanti giovani che promettono di infiammare i cuori dei tifosi blucerchiati in questa stagione. A venti minuti dal novantesimo arriva anche il sigillo di Fabio Quagliarella, l’uomo più atteso della serata, chiamato a difendere il titolo di capocannoniere della Serie A conquistato a 36 anni, quando probabilmente nemmeno i suoi parenti credevano o speravano in una simile impresa da parte del bomber napoletano che vuole rimanere l’incubo delle difese avversarie. Nel finale lo Spezia riesce se non altro ad alleggerire il passivo con Gyasi, ma ai fini del risultato non cambia assolutamente nulla.

VIDEO SPEZIA SAMPDORIA, DICHIARAZIONI

A fine gara ha parlato il tecnico della Sampdoria, Eusebio Di Francesco, commentando la prestazione dei suoi: “Mi ha fatto piacere il ritorno al gol di Quagliarella ma ancor di più vedere che la squadra ha segnato complessivamente cinque gol. Siamo a un buon punto anche se vanno sistemate alcune cose in difesa, prenderne tre da una squadra di Serie B, con tutto il rispetto per lo Spezia, non mi fa dormire sonni tranquilli. Siamo soltanto alla prima decade di agosto e quindi i ragazzi hanno tutto il tempo necessario per entrare in forma in vista del turno di Coppa Italia e soprattutto della prima giornata di campionato. Bonazzoli può essere un’ottima alternativa in attacco ma la società intende comunque guardarsi intorno, un’ala in più fa sempre comodo. Mi spiace che Praet sia sul piede di partenza, facevo molto affidamento su di lui e di centrocampisti altrettanto forti non ce ne sono molti in circolazione”. Queste, invece, le parole di Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia: “Mi è piaciuto come la squadra ha gestito la palla, ognuno sapeva esattamente quello che doveva fare. Peccato per le tante sbavature in fase difensiva, cinque gol sono davvero troppi, l’atteggiamento nella nostra metà campo è stato fin troppo allegro e potevamo stare molto più attenti. Guardo il lato positivo, abbiamo segnato tre gol alla Sampdoria, penso che quest’anno daremo molto filo da torcere alle squadre di pari categoria. Galabinov? Lo aspettiamo, intanto pensiamo alla Coppa Italia, guai a sottovalutare la Pro Patria”.

VIDEO SPEZIA SAMPDORIA, HIGHLIGHTS





