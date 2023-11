Video/ Spezia Ternana (2-2) gol e highlights: la sfida salvezza termina in parità (12 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SPEZIA TERNANA: LA SINTESI

Spezia e Ternana si dividono la posta in palio con un due a due rocambolesco. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Reca in mezzo, fischiato un fallo in attacco. Reca crossa in mezzo, ci arriva Francesco Pio Esposito di testa, blocca Iannarilli. Ancora Reca protagonista, cross per Barba che da ottima posizione manca l’impatto vincente. Favilli calcia da posizione defilata, ottima la parata di Dragowski. Bella giocata di Falletti, da fuori area la sfera sfiora l’incrocio dei pali. Favilli imbecca per Raimondo, grande uscita di Dragowski. Casasola! La sblocca la Ternana! Angolo di Falletti che trova il colpo di testa vincente di Casasola. Faletti stoppa e calcia, sfera fuori davvero di poco. Bertola! Pareggia lo Spezia! Da angolo si crea una mischia in area risolta da Bertola. Termina la prima frazione di gioco.

Cassata in mezzo, Francesco Pio Esposito al volo non trova la porta. Diakitè! Ternana di nuovo avanti! Falletti in mezzo da angolo trova Diakitè che di testa sovrasta Reca e sigla il nuovo vantaggio. Kouda in mezzo, ci arriva di testa Francesco Pio Esposito, Iannarilli devia oltre la traversa. Favasuli da solo contro Dragowski ha la palla per chiduerla, l’estremo difensore polacco compie una parata strepitosa. Sei i minuti di recupero. Autorete di Capuano! Pareggia lo Spezia. Verde conclude e trova la parata di Iannarilli, Moro la mette in mezzo e trova lo sfortunato tocco di Capuano. Viviani in mezzo da punizione, Luperini di testa sfiora il nuovo sorpasso. Termina il match.

IL TABELLINO DI SPEZIA TERNANA

SPEZIA (3-4-1-2): Dragowski; Amian, Muhl, Bertola (80′ Verde); Candelari (61′ Elia), Cassata, S.Esposito, Reca (72′ Krollis); Kouda (80′ Moro); Antonucci (61′ Cipot), P.Esposito. A disp.: Zoet, Moutinho, Serpe, Ekdal,Pietra, Corradini, Gelashvili. All. Alvini.

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Casasola (72′ Favasuli), Capuano, Diakite, Corrado (77′ Celli); Lucchesi, Labojko (72′ Luperini), Pyyhtia (61′ De Boer); Falletti; Favilli, Raimondo (72′ Viviani). A disp.: Brazao, Sorensen, Mantovani, Distefano, Travaglini, Dionisi, Marginean. All. Breda.

Reti: 32′ Casasola (T), 36′ Bertola (S), 65′ Diakitè (T), 91′ Capuano aut. (S)

Ammoniti: 37′ Favilli (T), 37′ S.Esposito (S), 65′ Labojko (T)

