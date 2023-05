Video/ Spezia Torino (0-4) gol e highlights: salvezza sfumata (27 maggio 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SPEZIA TORINO: GRANATA A MUSO DURO!

Fischio di inizio di Spezia Torino, ospiti che non si giocano nulla in termini di classifica mentre invece è una finale per lo Spezia che infatti ha in mano il pallino del gioco e prova in tutti i modi a cercare di trovare il goal che permetterebbe alla squadra di tirare un sospiro di sollievo. L’unica azione pericolosa dei padroni di casa però nasce da un calcio piazzato, più precisamente un calcio di punizione che Esposito al momento del tiro spara alto in tribuna. Facce tese quello dello Spezia che sa di giocarsi molto in questa gara.

Spezia Torino si va a riposo e si va a riposo con un risultato molto amaro per i padroni di casa: Singo taglia al centro e i difensori spezini non lo marcano, risultato? Goal facile facile per uno dei difensori più forti della Serie A dal punto di vista realizzativo. Solamente Hernandez del Milan ha fatto di più sotto questo punto di vista. Dopo il goal lo Spezia ci riprova e si stava per procurare un calcio di rigore per un possibile tocco di mano che però, l’arbitro al momento di andare a rivederlo al VAR giudica l’intervento non volontario. In campo frustrazione nervi tesi per gli spezini che dovranno giocare una gara perfetta nel secondo tempo.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SPEZIA TORINO, IL SECONDO TEMPO

Spezia Torino, gara che inizia a decollare con un Toro molto più in difficoltà sul pressing degli avversari. Spezia che infatti si rende pericoloso sfruttando le fasce, i terzini a tutto campo del Toro infatti sono molto offensivi e lasciano dei veri e propri corridoi per la squadra di Semplici. Uomo più pericolo fino a questo momento il capitano Gyasi, che riesce a scodellare dei cross al centro dell’area di rigore granata che però no vengono sfruttati da nessun compagno. Questo potrebbe essere un problema visto che lo Spezia ha solamente giocatori medio bassi in attacco.

Partita terminata tra i boati e i fischi della curva casalinga che già nel primo tempo aveva incominciato ad insultare con cori razzisti l’allenatore del Torino Juric, dopo la sassata dei due goal in dieci minuti la situazione e degenerata. Difficile parlare di sport quando succedono queste cose. Ma è il nostro lavoro e ci proveremo. Spezia che con il passare dei minuti rallenta troppo i ritmi e questo provoca imbucate e penetrazioni dei centrocampisti centrali, che infatti sono colore che vanno a segnare le due reti. Il primo con un assist dalla sinistra trova Ricci che buca il portiere, il secondo in fotocopia però l’autore è Ilic. La salvezza dello Spezia ormai è un miraggio.

VIDEO GOL SPEZIA TORINO, IL TABELLINO

Spezia (3-5-1-1): Dragowski 6; Wisnieswski 5, Ampadu 6 (65′ Verde 5.5), Nikolau 5.5; Amian 5.5, Esposito 6, Ekdal 5 (45′ Agudelo 6), Bourabia 5 (45′ Zurkowski 6), Reca 6; Gyasi 5.5 (80′ Bastoni sv), Nzola 6.

In panchina: Zoet, Marchetti, Sala, Shomurodov, Krollis, Ferrer, Kovalenko, Caldara, Maldini, Cipot.

Allenatore: Semplici 5.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic 6; Schuurs 6.5 (67′ Djidji 6.5), Buongiorno 6, Rodriguez 6; Singo 6.5 (87′ Aina sv), Ricci 7, Ilic 7 (87′ Linetty sv), Vojvoda 6.5; Miranchuk 7 (87′ Karamoh 7), Vlasic 7; Sanabria 6.5.

In panchina: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Gravillon, Zima, Pellegri, Vieira, Adopo, Seck, Gineitis.

Allenatore: Juric 6.5.

ARBITRO: Guida 6

RETI: 24′ Wisniewski (aut), 72′ Ricci, 76′ Ilic, 96′ Karamoh.

Ammoniti: Ekdal, Ilic, Singo, Nzola.

