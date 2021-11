Video/ Spezia Torino (1-0) gol e highlights: decisivo un gran gol di Sala (Serie A)

VIDEO SPEZIA TORINO 1-0: GLI HIGHLIGHTS

Termina 1-0 Spezia Torino. La gara valevole per la 12^ giornata di Serie A viene vinta dalla squadra di Thiago Motta, che grazie ad un gran gol di Stefano Sala ha superato la formazione granata allenata da Ivan Juric, come possiamo vedere nel video degli highlights. Successo importante per lo Spezia, che grazie ai tre punti fa un balzo in avanti in classifica, salendo a 11 punti e portandosi fuori dalla zona retrocessione. Battuta d’arresto invece per il Torino, che non riesce a dare seguito alla brillante vittoria per 3-0 sulla Sampdoria dello scorso turno. Andiamo a rivivere le emozioni dell’incontro. Primi minuti di gioco equilibrati, con la gara che si sviluppa principalmente a centrocampo. Il primo squillo della gara arriva al 10′ ed è firmato dallo Spezia. Verde liberato da Nzola conclude non centrando la porta. Il Torino prova a rispondere al 19′. Praet va via a sinistra e pennella al centro per Belotti: stop di petto e conclusione che centra la traversa. Nell’occasione c’è un tocco di mano di Bastoni, giudicato regolare dal Var.

Al 27′ è ancora Praet a mettere in difficoltà la difesa dello Spazia. Azione personale sulla sinistra e cross al centro smanacciato da Provedel. Sulla deviazione del portiere si avventa Singo che la spara fuori. Al 31′ ci prova Gyasi ma non inquadra la porta. Il primo tempo si chiude sullo 0-0. Nella ripresa è lo Spezia a fare la partita fin dalle prime battute. Al 50′ Nzola ci prova con due azioni fotocopia. L’attaccante dello Spezia da destra, si porta palla sul mancino e calcia a giro. Nella prima occasione sfiora il palo, nella seconda trova la risposta di Milinkovic Savic. Al 58′ i padroni di casa la sbloccano. Contropiede guidato da Kovalenko, servizio per Sala, che da 25 metri scarica una bordata che fulmina Milinkovic Savic. Il Torino prova a reagire con Sanabria al 64′, ma il centravanti granata non centra il bersaglio da buona posizione. Nel finale ci prova Izzo di testa, ma non ha fortuna. Termina con il successo dello Spezia con il risultato di 1-0.

VIDEO SPEZIA TORINO 1-0: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Al termine di Spezia Torino, vinta con il risultato di 1-0 dai padroni di casa, gli allenatori delle due squadre hanno commentato la partita. Soddisfatto il tecnico dello Spezia, Thiago Motta. Queste le sue dichiarazioni rilasciate a DAZN: “Abbiamo fatto una grandissima prestazione, è una vittoria importante per noi. Sono molto soddisfatto per quello che hanno fatto i ragazzi in campo, la vittoria la meritavano davvero. Sono felice per Sala, ha fatto una buona partita e un bel gol, è un ragazzo di qualità e credo abbia fatto molto bene in questa partita. Era importante vincere. Adesso abbiamo tempo di riposare, analizzare quanto di buono fatto in questa partita e poi pensare all’Atalanta, contro cui sarà molto difficile”.

L’allenatore del Torino, Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione della sua squadra. Queste le parole del tecnico granata: “E’ stata una partita molto dura, decisa da un eurogol di Sala. A noi è mancata qualità e precisione davanti. Lo Spezia è riuscito a sbloccarla e sono stati bravi a difenderla con i denti e con le unghie. Non posso essere soddisfatto, i ragazzi hanno dato tutto, hanno provato a riprenderla fino alla fine ma non ci sono riusciti. Ci sono questo tipo di giornate e bisogna accettarle”.

VIDEO SPEZIA TORINO 1-0: IL TABELLINO

RETI: 58′ Sala (S).

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolau, Bastoni; Sala (66′ Salcedo), Kovalenko (92′ Ferrer ), Maggiore; Verde (85′ Manaj), Nzola, Gyasi. A disp. Zoet, Zovko, Antiste, Kwior, Podgoreanu, Colley, Strelec. All. Thiago Motta.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji (83′ Izzo), Bremer, Rodriguez; Singo (73′ st Zaza), Lukic, Rincon (57′ Baselli), Aina; Praet, Linetty (57′ st Pjaca); Belotti (57′ st Sanabria). A disp. Berisha, Gemello, Buongiorno, Zima, Izzo, Vojvoda, Kone, Verdi. All. Ivan Juric.

ARBITRO: Daniele Orsato di Schio.

AMMONITI: Amian, Nikolau, Kovalenko (S); Rincon, Linetty (T).

