Video/ Spezia Torino (4-1): highlights e gol. Italiano centra la salvezza!

Gran partita per la 37^ giornata di Serie A, quella che è andata in scena solo ieri al Picco tra Spezia e Torino, che ha pure visto il gran successo bianconero col risultato di 4-1: un verdetto che permette a Italiano di mettere in cassaforte la salvezza aritmetica e che pure mette nei guai il Toro, ancora a rischio retrocessione. Andando ora a raccontare delle azioni salienti della sfida per il penultimo turno di campionato, va detto che al via sono proprio i padroni di casa ad approcciare la partita con la giusta concentrazione ed energia: subito i bianconeri si rendono pericolosi e già al 15’ è gran chance da gol con Saponara, che pure centra il palo sinistro. Lo Spezia comunque non deve attendere toppo per esultare, perché al 19’ è rete del vantaggio per 1-0 con lo stesso Saponara. Il Torino di Nicola fatica a reagire e di fatto non punge l’avversario con efficacia: prima dell’intervallo, al 40’ i bianconeri sfiorano il bis con Saponara e lo ottengono solo al 42’, quando la direzione di gara concede loro un calcio di rigore, che Nzola dal dischetto non sbaglia. Rientrati in campo poi dopo l’intervallo, sono sempre i liguri a spingere e già pochi secondi dopo l’avvio del secondo tempo pure sforano il tris in contropiede con Nzola. I granata provano a reagire sulle palle ferme e 53’ ottengono il fallo su Ferrer e il calcio di rigore: dal dischetto Belotti non sbaglia e accorcia per il 2-1. Rinvigoriti i piemontesi vanno all’attacco, ma complici parecchi interruzioni non riescono a mettere in un angolo i rivali: ne approfittano gli uomini di Italiano, che prima con Nzola al 74′ e poi con Erlic al 90’ firmano il poker finale. Segnaliamo nel finale del secondo tempo il rosso a Bremer per fallo, poi ritirato dalla direzione arbitrale dopo la consultazione al VAR.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ L'occasione del Benevento, diretta gol live score

IL TABELLINO

Spezia-Torino 4-1

Marcatori: 19′ pt Saponara, 42′ pt Nzola (rig), 10′ st Belotti (rig), 29′ st Nzola, 39′ st Erlic

Spezia (4-3-3): Zoet; Ferrer, Ismajli, Terzi, Marchizza; Maggiore, Ricci (13′ st De Souza), Pobega (23′ st Estevez); Agudelo (13′ st Farias), Nzola, Saponara (32′ st Erlic). A disposizione: Provedel, Agoume, Gyasi, Bastoni, Verde, Dell’Orco, Vignali, Piccoli. Allenatore: Italiano

Diretta/ Udinese Sampdoria (Serie A) streaming video DAZN. Per migliorare

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo (10′ st Singo), Nkoulou, Bremer; Vojvoda (1′ st Verdi), Rincon (33′ st Baselli), Mandragora, Lukic (19′ st Buongiorno), Ansaldi; Sanabria (19′ st Zaza), Belotti. A disposizione: Ujkani, Sava, Lyanco, Rodriguez, Bonazzoli. Allenatore: Nicola

Ammonizioni: 28′ pt Agudelo, 32′ pt Vojvoda, 33′ pt Pobega, 12′ st Rincon, 33′ st Buongiorno, 35′ st Farias, 36′ st Bremer

VIDEO SPEZIA TORINO, HIGHLIGHTS E GOL

LEGGI ANCHE:

Probabili formazioni Fiorentina Napoli/ Quote, pochi dubbi per Mister Iachini

© RIPRODUZIONE RISERVATA