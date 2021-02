Video/ Spezia Udinese (0-1) gol e highlights: De Paul firma il colpaccio friulano

VIDEO SPEZIA UDINESE (0-1): COLPO FRIULANO AL PICCO

Ecco il video di Spezia Udinese, partita giocata per la 20^ giornata nel campionato di Serie A. Arriva una pesante vittoria in chiave salvezza dell’Udinese che espugna il “Picco” di La Spezia e allontana così la zona retrocessione, lasciando i liguri a +3 sulla coppia Torino-Cagliari. Dopo 3′ la prima occasione della partita è per lo Spezia con una conclusione di Maggiore che viene bloccata a terra da Musso. Al 7′ De Paul cerca Becao su punizione ma lo schema non si chiude, quindi viene ammonito Bonifazi per un fallo su Maggiore.

Il primo ammonito della partita è Bonifazi per un fallo su Maggiore, quindi dopo una lunga fase di stallo lo Spezia ha la prima vera palla gol del match con Gyasi che sbuca sul secondo palo su cross di Bastoni, trovando però la grande risposta di Musso, pronto a respingere in calcio d’angolo. Al 27′ buona occasione per l’Udinese con Becao che stacca indisturbato di testa su cross da calcio d’angolo, senza riuscire però ad inquadrare la porta. Al 34′ grande intuizione di De Paul che riesce a lanciare in campo aperto Deulofeu, che trova però la rapida chiusura difensiva di Erlic, molto tempestivo nell’occasione. Al 44′ gol annullato ad Arslan, servito da Pereyra in fuorigioco.

VIDEO SPEZIA UDINESE: IL SECONDO TEMPO

Con il video di Spezia Udinese, vediamo ora quanto accaduto nel secondo tempo della partita dello stadio Picco. Nella ripresa al 7′ l’Udinese si porta in vantaggio, ed è il gol che decide il match: fallo in area di Chabot su Deulofeu e calcio di rigore che Rodrigo De Paul trasforma con freddezza, spiazzando Provedel. Al 23′ viene ammonito anche Acampora per un fallo su Pereyra, poi viene ammonito De Paul per un fallo su Saponara e 3′ dopo, alla mezz’ora, l’argentino perde palla e stende anche Acampora. Doppio giallo ed espulso, con l’Udinese che resta in inferiorità numerica. Ma per poco, visto che al 36′ anche Saponara viene ammonito per un fallo su Pereyra e al 40′ un nuovo intervento su De Paul gli costa il doppio giallo e la conseguente espulsione. Si chiude senza altre emozioni e i 3 punti vanno ai friulani.

VIDEO SPEZIA UDINESE: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Amareggiato dopo la sconfitta il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano:“Non è facile per una squadra come la nostra preparare una partita così importante, contro una squadra così difficile da affrontare come l’Udinese, in un solo allenamento. Penso che però la partita l’abbiamo affrontata bene, è stata una partita equilibrata decisa da un errore sul calcio di rigore, che potevamo evitare. Poi abbiamo fatto di tutto per raddrizzarla, abbiamo avuto tanti presupposti per fare gol ma non siamo stati incisivi e non siamo stati bravi a concludere quando siamo stati in superiorità numerica. Penso che l’atteggiamento sia stato giusto, mi dispiace averla persa perché un punticino potevamo portarlo a casa però ripartiamo, perché l’atteggiamento mi è piaciuto e i ragazzi si sono sacrificati tutti, hanno battagliato e la strada è ancora lunga”.

Luca Gotti è soddisfatto della vittoria pesante dell’Udinese: “De Paul dimostra sempre la voglia di essere protagonista: ha esagerato un pochino, ma il secondo giallo mi è sembrato un pochino forzato. La situazione di classifica e il percorso ci hanno consigliato un approccio umile, come abbiamo affrontato Inter e Atalanta. Cercavamo di togliere allo Spezia le qualità e ciò che riescono a mettere in campo sempre, proponendo le nostre azioni. Non abbiamo rischiato nemmeno in inferiorità numerica. Ci sono dati oggettivi: in relazione alle occasioni concesse, subiamo tantissimi gol. E normalmente sono poche, perciò si può dire che dobbiamo essere più attenti. In queste 20 gare abbiamo realizzato meno di quanto creato. Mi piace sottolineare che, pur senza grandi occasioni, una giocata sopra le righe di Deulofeu ha indirizzato il match”.