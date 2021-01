Video/ Spezia Verona (0-1): highlights e gol, decide Zaccagni! (Serie A)

VIDEO SPEZIA VERONA (0-1): ZACCAGNI GOL DA 3 PUNTI

Il video di Spezia Verona ci racconta di una gara molto equilibrata e terminata col risultato di 0-1 grazie a un gol di Mattia Zaccagni a pochi minuti dal triplice fischio finale. La prima grande occasione ce l’ha Nzola, calciatore finito al centro di una storia di calciomercato con la Fiorentina che lo segue ancora. L’attaccante francese ha calciato da dentro l’area di rigore senza trovare la porta avversaria. Alla fine del primo tempo viene annullato un gol a Nikola Kalinic per un evidente fuorigioco. Pronti via nella ripresa le aquile sfiorano la rete del vantaggio con il giovane Tommaso Pobega. Il centrocampista calcia di prima intenzione sotto la traversa, straordinaria è la parata di Marco Silvestri che gli dice di no. Al minuto 69 un rosso rompe l’egemonia del match con l’arbitro che alza il secondo giallo a Julian Chabot e i padroni di casa rimangono in inferiorità numerica. Il gol decisivo lo sigla proprio Zaccagni a 15 minuiti dalla fine con una splendida rovesciata.

VIDEO SPEZIA VERONA: LE DICHIARAZIONI

Alla fine di Spezia Verona ha parlato Mattia Zaccagni che ha di fatto deciso la partita con un suo gol. Il centrocampista ha infatti realizzato una pirotecnica rovesciata impossibile da prendere per Ivan Provedel e in grado di sbloccare una partita molto equilibrata. Il centrocampista ha parlato ai microfoni di Sky Sport, sottolineando: “La palla che mi è arrivata era veramente perfetta per provare la rovesciata, così ci ho provato e sono riuscito a segnare. Abbiamo ottenuto una vittoria molto importante e questo è ciò che conta di più. Iniziare il nuovo anno, per me e per noi, in questo modo è davvero molto bello. Sono davvero contentissimo“.

IL TABELLINO

Diamo uno sguardo al tabellino di Spezia Verona:

Rete: 76′ Zaccagni

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Chabot, Marchizza (88′ Farias); Estevez (88′ Deiola), Agoumè, Pobega (67′ Maggiore); Agudelo, Nzola, Gyasi (71′ Ismajli) (67′ Piccoli). A disposizione: Krapikas, Rafael, Ramos, Ferrer. All.: Vincenzo Italiano

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Dimarco (78′ Ceccherini); Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Baràk, Zaccagni (88′ Salcedo); Kalinić (54′ Colley). A disposizione: Berardi, Pandur, Lovato, Udogie, Ilić, Çetin, Rüegg, Günter, Danzi, All.: Ivan Jurić

Arbitro: Pairetto

Ammoniti: Kalinic, Estévez, Pobega, Erlic, Agoume

Espulso: Chabot

