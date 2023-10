Video/ Sporting Atalanta (risultato 1-2) gol e highlights. Uno-due Scalvini-Ruggeri (Europa League 2023)

VIDEO SPORTING LISBONA ATALANTA (1-2)

Colpo potenzialmente fondamentale per l’Atalanta a Lisbona contro lo Sporting. L’Atalanta ha iniziato la sfida con determinazione, con Lookman che al 4′ ha cercato di servire Koopmeiners invece di tirare in porta da una buona posizione. All’8′, un colpo di testa di Kolasinac su cross di Zappacosta è finito fuori, mentre la prima occasione per gli ospitanti è arrivata al 19′ con una combinazione tra Paulinho e Gyokeres, ma senza concludere. Il vantaggio dell’Atalanta è arrivato al 33′ quando Zappacosta ha avviato un’azione di squadra che ha portato al gol di Scalvini, portando il punteggio sull‘1-0. Anche dopo il gol, l’Atalanta ha continuato a dominare il campo, e al 38′, Lookman ha cercato un tiro su cross di Ruggeri, ma la sua mira non è stata precisa. Al 40′, Adan ha respinto un tiro di Lookman, ma il raddoppio dell’Atalanta è arrivato al 42′ quando Ruggeri ha segnato dopo una respinta di Adan, portando il punteggio sul 2-0. Questo è stato il risultato con cui le squadre sono andate all’intervallo.

Nel secondo tempo, lo Sporting Lisbona ha effettuato alcune sostituzioni per cercare di cambiare il corso della partita. La pressione della formazione di casa è aumentata e Gyokeres ha segnato un rigore al 30′, riaprendo la partita dopo che il VAR aveva segnalato un fallo di mano di Scalvini. Lo Sporting ha esercitato pressione per cercare il pareggio, ma Musso si è esaltato con una grande parata su Edwards al 33′ e ha deviato un tiro di Catamo sul palo subito dopo. Nel finale di partita, sono stati mostrati cartellini gialli a Goncalves, Braganca e Scamacca. La partita si è conclusa con un’importante vittoria per l’Atalanta, che resta in testa al girone di Europa League con il punteggio pieno, in pole position per un primo posto che significherebbe qualificazione diretta agli ottavi di finale.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Il tecnico dello Sporting, Ruben Amorim ha commentato così la sconfitta contro l’Atalanta: “Abbiamo fatto le stesse cose nel primo e nel secondo tempo, ma nella ripresa abbiamo fatto meglio. Nel primo tempo eravamo nervosi e non riuscivamo a tenere il ritmo degli italiani. Succede nel calcio. Dispiace per il risultato perché nella ripresa abbiamo dimostrato di potercela giocare assolutamente alla pari, purtroppo in Europa non si può giocare a due velocità anche se nel primo tempo è stato il ritmo dell’Atalanta a metterci in difficoltà. Per il girone è comunque ancora tutto possibile“.

Per Gian Piero Gasperini vittoria importante ma l’Atalanta può migliorare ancora: “Soprattutto nel primo tempo abbiamo fatto molto bene. Ci stava tutto il risultato e, se eravamo più precisi, potevamo chiudere la partita. In campo internazionale poi è così: loro sono primi nel loro campionato, noi siamo calati e c’è stato anche l’episodio del rigore. Alla fine però abbiamo chiuso abbastanza bene. Scalvini e Ruggeri sono due ragazzi che hanno fatto benissimo. Ruggeri sta stupendo per continuità, anche Scalvini sta facendo bene ma nel finale era stanco e Palomino ha risposto bene. In mezzo a tante cose buone c’è anche qualcosa da rivedere, ma le vittorie aiutano“.

