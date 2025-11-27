Video Sporting Bruges (risultato finale 3-0) gol e highlights della gara valida per la quinta giornata della Champions League 2025/2026.
VIDEO SPORTING BRUGES, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio José Alvalade di Lisbona lo Sporting stravince per 3 a 0 il duello con il Bruges. Nel primo tempo i lusitani dettano legge fin da subito mancando lo specchio della porta avversaria al 3′ con un tiro impreciso di Quenda ed il direttore di gara, dopo esser stato richiamato al VAR, non li penalizza al 10′ quando decide di trasformare in una semplice ammonizione il cartellino rosso inizialmente mostrato a Hjlumand.
La partita si riaccende al 24′ quando Catamo impegna Jacker prima di fornire l’assist a Quenda per il gol del vantaggio portoghese. E’ poi lo stesso Catamo a regalare un altro passaggio vincente verso il 31′ a Suarez per la rete del raddoppio.
Nel secondo tempo i nerazzurri suonano la carica senza essere fortunati al 47′ con Vermant e sul fronte opposto è Suarez a centrare invece un palo al 48′. Nemmeno Tresoldi capitalizza al 64′ in favore degli ospiti. Nel finale gli uomini di mister Borges mettono il punto esclamativo sulla loro prestazione con il gol del tris definitivo al 70′ per merito di Trincao, assistito dallo scatenato Quenda.
E’ Jackers a scongiurare l’umiliazione per i belgi disinnescando al 78′ Fresneda ed al 90’+3′ Blopa. Questo punteggio manda lo Sporting Lisbona a quota dieci nella classifica della competizione europea dopo la quinta giornata valida per la stagione 2025/2026. Il KO riconferma invece il Club Brugge ancora a quattro punti nella graduatoria della Champions League.