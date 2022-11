Video/ Sporting Eintracht (1-2) gol ed highlights: rimonta completata, Muani punge!

Video Sporting Eintracht che ha ancora tanto da dire per la qualificazione agli ottavi di Champions League. Per la prima gioia della partita occorre attendere al minuto 39′. Prima di quel momento non molte occasioni con le due squadre che si studiano per tutto il tempo senza aprirsi troppo per non concedere all’avversario il fianco scoperto. L’infortunio di Nuno Santos, che lascia il campo, non colpisce troppo lo Sporting Lisbona che trova il gol del vantaggio con la rete di Arthur Gomes che sblocca la gara approfittando di un pallone vacante in area di rigore. Vantaggio portoghese proprio negli ultimi minuti di gioco del primo tempo e squadre all’intervallo.

Secondo tempo dell’Eintracht che è all’opposto di ciò che è stato posto in essere nel corso dei primi 45′ di gioco. La formazione tedesca risponde benissimo dopo il gol subito nel primo tempo e prima trova il pari con Kamada su calcio di rigore (ingenuità di Coates che tocca la palla con la mano) e poi con la rete del solito Kolo Muani al settimo gol in stagione dopo l’arrivo in Germania dal Nantes. Nel finale il tecnico dei portoghese le prova tutte inserendo pure Cabral ma il verdetto è ormai scritto con la formazione tedesca che approda al turno successivo: ottavi di finale per l’Eintracht insieme al Tottenham che vince al 95esimo contro il Marsiglia, in casa dei francesi, con il gol di Hojberg.

VIDEO SPORTING EINTRACHT: IL TABELLINO

SPORTING: Adan A. (Portiere), Arthur Gomes, Coates S., Edwards M. (dal 18′ st Trincao), Goncalo Inacio, Paulinho, Pedro Goncalves, Porro P., Santos N. (dal 32′ pt Reis M.), St. Juste J. (dal 33′ st Cabral J.), Ugarte M. (dal 18′ st Essugo D.). A disposizione: Alexandropoulos S., Cabral J., Esgaio R., Essugo D., Fatawu I., Fernandes M., Israel F. (Portiere), Marsa J., Nazinho F., Reis M., Rochinha, Trincao Allenatore: Amorim R..

FRANCOFORTE: Dina Ebimbe J. (dal 24′ st Knauff A.), Gotze M. (dal 45′ st Alidou F.), Jakic K. (dal 35′ st Smolcic H.), Kamada D., Kolo Muani R. (dal 35′ st Borre R.), Lindstrom J. (dal 1′ st Rode S.), Ndicka E., Pellegrini Lu., Sow D., Trapp K. (Portiere), Tuta. A disposizione: Alario L., Alidou F., Borre R., Chandler T., Grahl J. (Portiere), Knauff A., Onguene J., Ramaj D. (Portiere), Rode S., Smolcic H. Allenatore: Glasner O..

Reti: al 39′ pt Arthur Gomes (Sporting) al 17′ st Kamada D. (Francoforte) , al 27′ st Kolo Muani R. (Francoforte) .

Ammonizioni: al 35′ pt Reis M. (Sporting), al 45’+2 pt Paulinho (Sporting), al 45’+3 st Goncalo Inacio (Sporting) al 7′ pt Jakic K. (Francoforte), al 14′ pt Kamada D. (Francoforte), al 13′ st Sow D. (Francoforte).











