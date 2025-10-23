Video Sporting Lisbona Marsiglia (2-1), gol e highlights: Catamo e Santos ribaltano il gol di Paixao.

VIDEO SPORTING LISBONA MARSIGLIA (2-1): BORGES RIBALTA LA PARTITA

Il video Sporting Lisbona Marsiglia inizia subito con un ritmo alto e i padroni di casa molto aggressivi in fase di non possesso per cercare di recuperare subito il pallone. La prima occasione, però, capita sui piedi di Paixao che rientra sul destro dal limite dell’area e calcia sul secondo palo non trovando la porta per pochi centimetri. Al 14′ ci prova ancora Paixao che raccoglie una verticalizzazione di Aubameyang e fa la stessa ma il risultato cambia e porta in vantaggio il Marsiglia con il pallone che termina sotto la traversa dove Rui Silva non può arrivare. Il gol galvanizza gli uomini di De Zerbi che continuano ad attaccare e trovano tanti spazi grazie ad una grande partita del tridente offensivo.

La più grande occasione per lo Sporting Lisbona cade sui piedi di Suarez che riesce ad entrare in area dalla sinistra ma calcia addosso a Rulli sprecando la buona occasione. Al termine dei primi 45 minuti di gioco, l’arbitro assegna un calcio di rigore per un presunto fallo di Araujo su Emerson ma il VAR ribalta la decisione portando alla seconda ammonizione per il terzino italiano che lascia il Marsiglia in dieci uomini.

Il secondo tempo del video Sporting Lisbona Marsiglia inizia con due cambi per De Zerbi che cambia il suo schema di gioco togliendo Greenwood per riequilibrare la difesa con Murillo. La mossa non funziona perché lo Sporting Lisbona prende campo e fiducia con il passare dei minuti ed impegna Rulli con Quenda che effettua un tiro-cross e prende il palo. Al 60′ ci prova anche Suarez che calcia sul secondo palo da fuori area ma non trova la porta per pochi centimetri.

Il minuto decisivo è il 69′ quando Catamo raccoglie un assist di Gonçalves e calcia forte con il mancino prendendo contro tempo l’uscita di Rulli per trovare il gol del pareggio. Negli ultimi minuti è un assalto continuo della squadra di Rui Borges che finisce con cinque attaccanti e trova il gol vittoria all’86’ quando Alisson Santos riesce a calciare di destro da dentro l’area e trova una deviazione decisiva di Pavard che beffa Rulli e fissa il risultato sul definitivo 2 a 1.

VIDEO SPORTING LISBONA MARSIGLIA (2-1): GOL E HIGHLIGHTS