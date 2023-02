Video/ Sporting Lisbona Midtjylland (1-1) gol e highlights: Coates salva i portoghesi

VIDEO SPORTING LISBONA MIDTJYLLAND: PAREGGIO IN PORTOGALLO

Sporting Lisbona Midtjylland video gol e highlights dell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League tra i portoghesi e i danesi. Una gara iniziata con qualche sbavatura di troppo dello Sporting, reo di concedere più di qualche spazio agli ospiti, ma rimanendo sostanzialmente sempre in controllo del pallino del gioco. Nella prima frazione però la difesa danese sembra reggere l’impatto dei padroni di casa, limitando a qualche iniziativa e nulla più. L’unica chance degna di nota una conclusione di Goncalves dal limite dell’area piccola calciata alta di poco. CLICCA QUI PER IL VIDEO SPORTING LISBONA MIDTJYLLAND

Risultati Europa League/ Diretta gol live score: beffa Juve, parità (andata playoff)

Nella ripresa lo Sporting spinge chiaramente sull’acceleratore trasformando presto la partita in un tiro al bersaglio alla porta della giovane squadra danese. Occasioni che fioccano a ripetizione, ma nessuna veramente decisiva dal punto di vista realizzativo. La svolta arriva al settantaseiesimo, ma dalla porta meno “attesa”: Adan, estremo difensore dello Sporting Lisbona, rinvia malissimo trovando l’intercetto di Ashour che da solo ha tutto il tempo di stoppare, prendere la mira e concludere in porta per il vantaggio a sorpresa del Midtjylland. Non ci sta lo Sporting che dopo aver letteralmente dominato si ritrova a fare i conti con un vantaggio ospite inaspettato. Dopo vari tentativi di pareggio, alla fine il lieto fine a metà per i portoghesi arriva: il difensore Coates sulla ribattuta di una sua stessa conclusione da posizione ravvicinata batte Lossl per il definitivo 1-1.

Diretta/ Siviglia PSV (risultato finale 3-0): En-Nesyri, Ocampos e Gudelj a segno

VIDEO SPORTING LISBONA MIDTJYLLAND: ASHOUR PROVVIDENZIALE

In una partita a senso unico, il suo ingresso ha dato una scossa non indifferente alla sfida. Stiamo parlando di Ashour, centrocampista egiziano classe 1998 all’esordio con la nuova maglia dopo aver passato le ultime stagioni allo Zamalek. Un gol fortunoso nella dinamica, ma cui va attribuita la sua grande capacità nel prendere la mira in pochi secondi e metterla all’angolino basso alla destra di Adan, vero e proprio assistman dell’occasione. Insomma, non c’era modo migliore per cominciare la sua esperienza con la maglia del club rossonero.

Diretta/ Bayer Leverkusen Monaco (risultato finale 2-3): Disasi pesca il jolly!

Coates non ha solamente salvato il suo Sporting con un gol anche in questo caso molto caotico, ma ha svolto in tutto e per tutto una partita di altissimo livello in fase difensiva non concedendo nulla agli avversari al fianco di St Juste e Matheus Reis. Non ha segnato, ma anche Arthur Gomes è stato protagonista di una prova a tutto tondo in avanti. Il classe 1998 ex Santos ha impensierito e non poco la difesa avversaria e deve ringraziare la sua poca lucidità in certe situazione se non è riuscito ad iscriversi al tabellino dei marcatori.

VIDEO SPORTING LISBONA MIDTJYLLAND, IL TABELLINO

SPORTING LISBONA-MIDTJYLLAND 1-1

RETI: 32′ Ashour (M), 45’+4 Coates (S)

SPORTING LISBONA (3-4-3): Adan; St. Juste, Coates, Matheus Reis (33′ st Goncalo Inacio); Esgaio (20′ st Bellerin), Pedro Goncalves, Ugarte (41′ st Tanlongo), Santos; Edwards, Paulinho (33′ st Chermiti), Arthur Gomes (20′ st Trincao). A disp. Israel, Bellerin, Cabral, Diomande, Fatawu, Fernandes, Neto, Tanlongo. All. Amorim.

MIDTJYLLAND (4-3-3): Lossl, Andersson, Andreasen (1′ st Chilufya), Dalsgaard, Gartenmann, Gigovic, Heiselberg (14′ st Sorensen), Isaksen (41′ st Simsir), Martinez (22′ st Ashour), Olsson, Paulinho (22′ st Bak Jensen ). A disposizione: Olafsson, Ugboh, Ashour, Bak Jensen, Charles, Chilufya, Fraulo, Juninho, Simsir, Sorensen, Texel, Thychosen. Allenatore: Capellas.

Ammonizioni: Coates (S), Tanlongo (S), Martinez (M), Isaksen (M), Gigovic (M).













© RIPRODUZIONE RISERVATA