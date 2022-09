Video/ Sporting Tottenham (2-0) gol e highlights: portoghesi primi nel girone

VIDEO SPORTING LISBONA TOTTENHAM (2-0): COLPO LUSITANO!

Allo stadio José Alvalade si sono sfifate Sporting Lisbona e Tottenham, match valido per la seconda giornata dei gironi di Champions League, entrambe le squadre sono reduci da una vittoria. Con il risultato di questa partita i portoghesi riescono ad aggiudicarsi i 3 punti grazie a due sostituzioni che si sono rivelate vincenti. Complimenti infatti ad Amorin per aver letto in maniera egregia la gara e per essere riuscito a portare a casa il risultato.

Nei primi minuti del match gli uomini di Conte si fanno vedere di più rispetto agli avversari ma le occasioni non sono pericolose, i ritmi del match sono un po’ bassi. Al 26′ Richarlison ci prova di testa ma trova la respinta di Adan, la risposta arriva poco dopo con Trincao che supera un avversario e tira, palla che sibila il palo. Da questa fase del match i ritmi aumentano con varie azioni pericolose da parte di entrambe le formazioni, al 43′ Richarlison segna ma poi viene annullato per fuorigioco, nel secondo di recupero lo Sporting è vicino al gol con Edwards che aggancia un passaggio a tira forte verso l’angolino, trova la parata di Lloris che evita il gol!

VIDEO SPORTING LISBONA TOTTENHAM (2-0): DRAMMA SPURS

Nella ripresa il Tottenham ci prova al 49′ con Royal che raccoglie il cross del compagno e tira rapidamente, trova il miracolo di Adan! Successivamente sono sempre gli inglesi a farsi vedere in tre occasioni che però non portano al gol. Poco dopo le squadre non riescono a sfondare le difese avversarie, arrivano infatti i cambi per entrambe le formazioni. Verso la fase finale del match i portoghesi crescono e hanno puù occasioni, riescono a trovare il vantaggio al 90′! Porro crossa da corner (che aveva guadagnato poco prima con un gran tiro) e trova Paulinho in area che buca Lloris! Nel terzo di recupero arriva pure il doppio vantaggio dello Sporting Lisbona! Il neo-entrato Gomes fa un ottima azione personale che non lascia scampo a Lloris!

Alla fine la strategia attendista di Amorin si è rivelata vincente visto che nel calcio non conta chi si merita di vincere ma bensi chi riesce a fare un goal in più degli avversari. Questo è un mantra che via insegnato ai propri giocatori poichè altrimenti non si sacrificherebbero come invece fatto dallo Sporting Lisbona, menzione specile a Pedro Porro, che non sono riesce a arginare Perisic in difesa ma regala anche l’assist vincente pr il primo goal.

VIDEO SPORTING TOTTENHAM, IL TABELLINO

Sporting Tottenham 2-0 (0-0)

Sporting (3-4-2-1): Adan; Inacio, Coates, Reis; Porro, Morita, Ugarte, Santos; Trincao, Goncalves; Edwards.

All. Amorim.

Tottenham (3-4-2-1): Lloris; Dier, Romero, Davies; Emerson, Hojbjerg, Bentancur, Perisic; Son, Richarlison; Kane. All.Conte.

AMMONITI: Bentancur, Morita, Matheus Reis, Royal, Højbjerg.

MARCATORI: Paulinho, Arthur