Video/ St Etienne Wolfsburg (1-1) highlights e gol. Un punto a testa al Guichard

Allo Stadio Geoffroy-Guichard il Saint-Etienne non va oltre un pareggio per 1 a 1 contro il Wolfsburg. Come si vede nel video di St Etienne Wolfsburg, nel primo tempo gli sforzi dei padroni di casa vengono premiati al 13′ grazie alla rete segnata da Kolodziejczak e propiziata da un lancio da parte di Debuchy. Tuttavia, i tedeschi reagiscono immediatament siglando il gol del pareggio già al 15′ per merito di William, sfruttando l’assist del suo compagno Arnold. Nel secondo tempo Hamouma si lamenta per un presunto fallo subito non ravvisato dal direttore di gara al 58′, così come anche poi il suo compagno Khazri al 77′. Nell’ultima parte della gara, ovvero durante i minuti di recupero al 90’+4′, Nordin mette i brividi ai tifosi transalpini quando costringe il portiere avversario Pervan a respingere la sua conclusione. Il punto conquistato permette rispettivamente al Saint Etienne di salire a quota 1 nella classifica del girone I di Europa League mentre il Wolfsburg si porta a quota 4 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Saint-Etienne avrebbe forse meritato qualcosa in più di un semplice pareggio, a cominciare dal possesso palla favorevole con il 52% e supportato da una maggiore precisione nei passaggi: l’80% contro il 78% con 350 su 437 e 284 su 366 appoggi completati. I francesi si sono distinti pure per palloni riconquistati, 33 a 20, così come in fase offensiva dove spicca il 4 a 2 nelle conclusioni indirizzate nello specchio della porta, 3 per squadra quelle terminate larghe. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Wolfsburg è stata decisamente la squadra più scorretta a causa del 15 a 9 nel computo dei falli commessi e l’arbitro inglese C. Pawson ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Beric da un lato, Arnold e Bruma dall’altro.

IL TABELLINO

Saint Etienne-Wolfsburg 1 a 1 (p.t. 1-1)

Reti: 13′ Kolodziejczak(S); 15′ William(W).

Assist: 15′ Arnold(W).

SAINT-ETIENNE (4-2-3-1) Moulin; Debuchy(60′ Moukoudi), Saliba, Perrin, Kolodziejczak; Youssouf, M’Vila; Nordin, Khazri, Hamouma; Beric(65′ Bouanga). All.: Printant.

WOLFSBURG (3-4-3) Pervan; Knoche, Bruma, Tisserand; William, Guilavogui, Arnold, Roussillon; Klaus, Weghorst(60′ Nmecha), Brekalo(72′ Jaoa Victor). All.: Glasner.

Arbitro: C. Pawson (Inghilterra).

Ammoniti: 40′ Beric(S); 50′ Arnold(S); 84′ Bruma(W).

