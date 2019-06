Video/ Stati Uniti Thailandia (13-0): highlights e gol, USA a valanga

Allo Stade Auguste-Delaune di Reims la selezione femminile degli Stati Uniti supera la Thailandia con un surreale 13 a 0. Nel primo tempo le americane cercano subito di mettere in chiaro le cose e prendono in mano le redini dell’incontro passando in vantaggio già al 12′ con Morgan, dopo essersi vista annullare una rete per fuorigioco al 6′. Le asiatiche faticano a reagire e subiscono pure le reti di Lavelle al 20′ e di Horan al 32′, sostituendo poi Boothduang con Khueanpet al 35′. Nel secondo tempo il copione non cambia e, in avvio di ripresa, le statunitensi martellano duro segnando con Mewis, al 50′ ed al 55′, Morgan, al 53′, e Lavelle, al 56′. Nel finale di gara gli USA si scatenano ulteriormente tramite i gol di Morgan, al 74′, all’81’ ed all’87’ ed autrice quindi di una cinquina, di Rapinoe, al 79′, e di Lloyd, nell’inutile recupero concesso dal direttore di gara al 90’+2′. Grazie a questo successo conquistato nella prima giornata della fase a gironi, gli Stati Uniti ottengono i primi 3 punti nel girone F mentre la Thailandia non si muove e resta ferma a zero.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro il giudizio per la Thailandia appare del tutto impietoso: gli Stati Uniti si sono infatti distinti sotto tutti i punti di vista, a cominciare dal possesso palla favorevole con il 75% e supportato da una maggiore precisione nei passaggi, l’83% contro il 61% con 553 su 663 e 128 su 209 appoggi completati. In fase offensiva fa impressione il 39 a 2 nel conteggio delle conclusioni totali, 21 a 2 quelle indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, parità nel computo dei falli commessi, 5 per parte, e l’arbitro argentino Laura Fortunato ha estratto il cartellino giallo soltanto una volta ammonendo solamente Dangda tra le fila delle Thailandia.

IL TABELLINO

USA D-Thailandia D 13 a 0 (p.t. 3-0)

Reti: 12′, 53′, 74′, 81′, 87′ Morgan(U); 20′, 56′ Lavelle(U); 32′ Horan(U); 50′, 55′ Mewis(U); 79′ Rapinoe(U); 85′ Pugh(U); 90’+2′ Lloyd(U).

Assist: 12′ O’Hara(U); 32′, 56′ Mewis(U); 74′ Press(U); 81′ Rapinoe(U); 85′ Morgan(U).

USA Naeher, Mewis, O Hara, Dahlkemper, Ertz, Horan, Morgan, Rapinoe, Lavelle, Heath, Dunn. All.: Jill Ellis.

THAILANDIA Chor Charoenying, Saenkhun, Chinwong, Phancha, Intamee, Nild, Phetwiset, Srangthaisong, Thongsombut, Boothduang, Sung-Ngoen. All.: Nuengrutai Srathongvian.

Arbitro: Laura Fortunato (Argentina).

Ammonite: 72′ Dangda(T).

