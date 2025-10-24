Video Steaua Bucarest Bologna che racconta la sfida valevole per la terza giornata di Europa League. Cronaca, tabellino e migliori azioni.
VIDEO STEAUA BUCAREST BOLOGNA: GRANDE VITTORIA DEI FELSINEI!
Video Steaua Bucarest Bologna che inizia subito con gli ospiti ben più attivi in zona di attacco. La sbloccano al minuto nove, sfruttando una grande pressione di Freuler che libera l’attaccante olandese Dallinga che serve in mezzo il danese Odgaard per la rete del vantaggio. Bologna che continua a spingere in avanti e raddoppia tre minuti più tardi con il tap in di Dallinga sulla conclusione al volo di Lykogiannis. Rossoblu in netto dominio della partita. Orsolini spreca la terza rete, calciando in porta senza servire il compagno solo in mezzo. Orsolini realizza la rete del 0-3, ma il gioco è fermo per posizione irregolare.
La prima frazione si chiude con ben quattro cartellini gialli estratti dal direttore di gara. Per i padroni di casa giallo per Miculescu. Per la squadra allenata da Vincenzo Italiano stessa sanzione per Heggem, Rowe e Odgaard. Seconda frazione che si apre con la rete che accorciano le distanze di stampo rumena. Una vecchia conoscenza del calcio italiano trafigge Skorupski. Si tratta di Daniel Birligea. Nel finale Orsolini sfiora il tris beccando il palo in pieno.