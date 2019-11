Video/ Stella Rossa Bayern Monaco (0-6) highlights e gol: game, set e match!

Nel video con gli highlights e i gol di Stella Rossa Bayern Monaco 0-6 i bavaresi prendono a pallonate i serbi che tengono botta solamente nel primo tempo, quando comunque la squadra allenata da Flick trova il modo di rompere il ghiaccio con il colpo di testa di Goretzka che gela il Maracanà di Belgrado, solitamente uno degli stadi più caldi (dal punto di vista del tifo locale) d’Europa. Prima dell’intervallo Lewandowski firma il raddoppio ma la rete viene annullata dal VAR per un fallo di mano di Tolisso (autore dell’assist) inizialmente sfuggito all’arbitro Kuipers che si corregge grazie all’aiuto della tecnologia (che invece ha suscitato polemiche infinite al Bernabeu nella sfida tra Real Madrid e Paris Saint-Germain). L’attaccante polacco se la lega al dito e nella ripresa ne segna ben quattro (di cui uno su calcio di rigore provocato da Degenek che per una frazione di secondo si crede pallavolista e prende la palla con il braccio manco fosse Zaytsev) con gli uomini di Milojevic che, per usare un gergo tecnicamente calcistico, sbragano e i campioni di Germania dilagano con Tolisso che chiude il set. Grazie a questa vittoria il Bayern Monaco si garantisce il primo posto nel girone B di Champions League e agli ottavi di finale incontrerà una delle otto seconde; la Stella Rossa si gioca il passaggio ai sedicesimi di Europa League nello scontro diretto con l’Olympiacos.

IL TABELLINO

STELLA ROSSA-BAYERN MONACO 0-6 (0-1)

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Borjan; Gobeljic, Degenek, Milunovic, Rodic; Canas (61′ Vulic), Petrovic (76′ Ivanic); Vukanovic, Marin, Garcia (69′ Pankov); Boakye. All. Vladan Milojevic.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Javi Martinez (68′ Kimmich), Boateng, Davies; Thiago Alcantara, Goretzka; Tolisso, Coutinho (60′ Perisic), Coman; Lewandowski (77′ Muller). All. Hans-Dieter Flick.

ARBITRO: Bjorn Kuipers (NED).

AMMONITO: Milunovic (S).

RECUPERO: 2′ pt, 2′ st.

MARCATORI: 14′ Goretzka (B), 53′ rig., 60′, 64′ e 68′ Lewandowski (B), 89′ Tolisso (B).

CLICCA QUI PER IL VIDEO STELLA ROSSA BAYERN, HIGHLIGHTS E GOL



