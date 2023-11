Video/ Stella Rossa Lipsia (1-2) gol e highlights: la compagine tedesca é agli ottavi (7 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LIPSIA STELLA ROSSA: LA SINTESI

Il Lipsia bissa la vittoria del turno scorso e batte ancora la Stella Rossa. Andiamo a scoprire tutte le fasi salienti del match. Ci prova subito Forsberg, respinge la difesa avversaria. Srdjan Mijailovic si becca il giallo per un fallo. Xavi Simons! Bellissimo tiro che non lascia scampo al portiere avversario! Osman Bukari di testa in area, palla fuori davvero di poco. Emil Forsberg trova sul limite Benjamin Sesko, tiro che non crea problemi. Openda aggancia la sfera e calcia, conclusione non precisa. Lipsia che ha decisamente preso in mano la partita. Openda dentro per Forsberg che spreca da ottima posizione. Termina la prima frazione di gara.

Benjamin Sesko, azione personale e tiro, la sfera termina sul palo! Xavi Simons da fuori area, palla fuori di un soffio. Raum in mezzo da punizione, non ci arriva nessuno. Passano veloci i minuti, Stella Rossa che prova qualche sortita offensiva per trovare il pari. Peter Olayinka ha sui piedi il pallone del pari, ma trova sulla sua strada la grande parata di Janis Blaswich. Openda! La chiude il Lipsia! Xaver Schlager parte in contropiede e Openda da due passi sigla. Benjamin Henrichs! Autogol del Lipsia. Il difensore prova ad intercettare la sfera ma la mette nella sua porta! Termina il match.

IL TABELLINO DI LIPSIA STELLA ROSSA

STELLA ROSSA: Glazer O. (Portiere), Mijailovic S. (dal 1′ st Nedeljkovic K.), Dragovic A., Djiga N., Rodic M. (dal 40′ st Katai A.), Kanga G., Hwang In-Beom, Bukari O., Ivanic M. (dal 24′ st Olayinka P.), Lucic V. (dal 33′ st Mijatovic J.), Krasso J. (dal 1′ st Ndiaye C.). A disposizione: Degenek M., Kabic U., Kangwa K., Mitrovic S., Popovic Z. (Portiere), Spajic U., Stamenic M. Allenatore: Bakhar B..

RB LIPSIA: Blaswich J. (Portiere), Henrichs B., Simakan M., Lukeba C., Raum D., Simons X. (dal 30′ st Carvalho F.), Schlager X. (dal 38′ st Kampl K.), Haidara A. (dal 38′ st Seiwald N.), Forsberg E. (dal 25′ st Baumgartner C.), Openda L., Sesko B. (dal 25′ st Klostermann L.). A disposizione: Gulacsi P. (Portiere), Lenz C., Poulsen Y. Allenatore: Rose M..

Reti: al 36′ st Henrichs B. (Stella Rossa) autogol al 8′ pt Simons X. (RB Lipsia) , al 32′ st Openda L. (RB Lipsia) .

Ammonizioni: al 6′ pt Mijailovic S. (Stella Rossa), al 28′ pt Krasso J. (Stella Rossa), al 7′ st Ivanic M. (Stella Rossa), al 28′ st Lucic V. (Stella Rossa), al 45’+4 st Olayinka P. (Stella Rossa) al 5′ st Simakan M. (RB Lipsia), al 11′ st Lukeba C. (RB Lipsia), al 14′ st Henrichs B. (RB Lipsia)