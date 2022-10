Video/ Sturm Graz Feyenoord (1-0) gol e highlights: gli austriaci vincono sul finale

Nel video Sturm Graz Feyenoord, una partita sulla carta molto agevole per gli olandesi che però nonostante abbiano prevalentemente il pallino del gioco e aver creato occasioni su occasioni, in questa prima parte di gara con Szymanski che con un tiro di sinistro da fuori area di poco va a lato sulla destra. Horvat però risponde con un tiro di sinistro da centro area. L’assist sarebbe stato di Amadou Dante. Proprio quest’ultimo ha fatto ammattire i giocatori avversari, la sua velocità viene messa in mostra ogni qualvolta gli olandesi lasciano spazio.Nonostante infatti il Feyenoord attacchi con molti uomini all’attivo, dietro lascia praterie che lo Sturm Graz e i suoi giocatori più veloci possono sfruttare senza grossi problemi.

Risultati Europa League, classifiche/ Roma ok ad Helsinki! Diretta gol live score

CLICCA QUI PER IL VIDEO STURM GRAZ FEYENOORD (pubblicazione quando la Uefa renderà disponibile)

Sturm Graz Feyenoord, di occasioni in questi minuti ce ne sono state molte, basti pensare a Dilrosun che con un tiro al volo di sinistro dalla sinistra dell’area che esce di molto sulla destra. L’assist sarebbe stato di Dávid Hancko da calcio d’angolo. Quest’ultimo con un colpo di testa da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Orkun Kökçü con cross da calcio d’angolo.La sensazione è ormai delineata con gli olandesi che potrebbero trovare da un momento all’altro la via per il goal, l’importante adesso è continuare ad attaccare senza entrare nella frenesia di chi vuole chiudere in fretta una partita.

Diretta/ Sturm Graz Feyenoord (risultato finale 1-0): Kiteishvili la sblocca!

VIDEO STURM GRAZ FEYENOORD, IL SECONDO TEMPO

Ricomincia la diretta di Sturm Graz Feyenoord e le due squadre non abbassano nemmeno di un giro il ritmo, sono gli ospiti che in questa ripresa ci provano con più densità, l’ala destra Prass infatti ci prova con un destro a giro che però il portiere smanaccia via dai propri pali. Gli olandesi però non ci stanno a perdere e hanno l’occasione più ghiotta con Danilo che dopo essersi smarcato in area di rigore con il pallone tra i piedi, conclude con un tiro che finisce però tra le braccia del portiere.Ci riprova poi Timber che però, nonostante il suo destro fosse molto forte era molto impreciso, l’occasione era ottima per trovare il vantaggio ma il giocatore del Feyenoord spreca tutto mandando a lato, e anche di parecchio.

Diretta/ Manchester United Sheriff (risultato finale 3-0): Ronaldo chiude i conti!

Due squadre che avevano poco di cui spartirsi e che alla fine per i frutti maturati in campo è il risultato più giusto. La gara nonostante a metà sia stata accesa di azioni e di tentativi per portare a casa il risultato alla fine va a spegnersi dopo che l’arbitro smise di estrarre i cartellini. Questo ha fatto si che i giocatori del Feyenoord addormentassero la gara fio al fischio finale, rimanendo però beffati dalla rete di Kiteishvili.Ora non ci resta che aspettare la prossima partita degli olandesi che andranno in scena in casa contro la prima squadra dela capitale, ossia la Lazio.

STURM GRAZ FEYENOORD, IL TABELLINO

STURM GRAZ FEYENOORD 1-0

Sturm Graz: Siebenhandl; Gazibegovic, Affengruber, LjubicWuthrich, Dante; Hierlander, Prass; Horvat; Ajeti, Boving.

Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Lopez; Timber, Szymanski, Kocku; Jahanbakhsh, Danilo, Dilrosun

AMMONITI: Dilrosun, Horvat, Szymanski

RETI: Kiteishvili











© RIPRODUZIONE RISERVATA