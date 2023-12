Video/ Sturm Graz Rakow (0-1) gol e highlights: John Yeboah espugna il Graz-Liebenau (30 novembre 2023)

VIDEO STURM GRAZ RAKOW 0-1

Il Rakow vince il casa dello Sturm Graz e si rilancia in ottica terzo posto che significa Conference League. Le due compagni sono appaiate a 4 punti e si giocheranno tutto all’ultima giornata nel girone vinto dall’Atalanta, 11 punti, davanti allo Sporting Lisbona, 8 punti. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Szymon Wlodarczyk calcia in area, ottima la risposta di Vladan Kovacevic. Ante Crnac riceve una bella palla in mezzo ma sbaglia la conclusione. Marcin Cebula ha il pallone del vantaggio ma spreca in area! Pochi minuti alla fine della prima frazione di gara, meglio il Rakow fino ad ora. Solo un minuto di recupero concesso dal direttore di gara. Termina una prima frazione con poche emozioni.

VIDEO STURM GRAZ RAKOW 0-1, SECONDO TEMPO

Marcin Cebula aggancia in area e calcia a botta sicura, grande risposta di Kjell Scherpen. Match che non si sblocca quando siamo giunti all’ora di gioco. David Schnegg mette un bel cross in mezzo che non trova compagni di squadra. Alexander Prass riceve in area e calcia, grande parata di Vladan Kovacevic. John Yeboah! La sblocca il Rakow! Jean Carlos Silva assiste il compagno di squadra che in area non sbaglia. Sonny Kittel ha il pallone per chiuderla ma spreca tutto! Termina il match, vince il Rakow in casa dello Sturm Graz.

