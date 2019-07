Video/ Sudafrica Australia (35-17): highlights. Trionfo Springboks (Championship)

All’Ellis Park Stadium di Johannesburg il Sudafrica supera per 35 a 17 l’Australia. Nel primo tempo gli Springboks hanno provato subito a prendere in mano le redini dell’incontro con successo, andando in meta con Herschel Jantjies e trasformando con Elton Jantjies. I Wallabies accorciano con il calcio di punizine di Foley ma l’inferiorità numerica per il giallo rimediato da Esterhuizen al 21′ non pesa al Sudafrica che marca ancora con De Jager e trasformata con Elton Jantjies. Nel finale di frazione Haylett-Petty firma i primi 5 punti per i suoi ma, in avvio di secondo tempo, Tupou rimedia a sua volta un cartellino giallo al 54′. Gli Springboks ne approfittano e segnano con S’busiso Nkosi ed ancora con Herschel Jantjies, sempre con l’aiuto di E. Jantjies. Il solito Foley marca 5 punti e trasforma per salvare il salvabile sebbene Reinach metta il punto esclamativo prima della trasformazione di Jantjies. Grazie a questo successo il Sudafrica ottiene 5 punti mentre l’Australia resta ferma a quota zero.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come l’Australia avrebbe dovuto e potuto raccogliere qualcosa in più rispetto alla sconfitta subita. I Wallabies sono stati superiori agli Springboks per palloni portati, 107 a 96, difensori battuti, 26 a 16, passaggi, 142 a 136 ed offloads, 15 a 6. A fare la differenza sono stati però i turnover concessi, 19 a 14, e turnover vinti, 3 a 9. Il Man of the match della partita è stato senza dubbio Elton Janties tra le fila del Sudafrica ed al suo debutto con questa prestigiosa Nazionale.

IL TABELLINO

Sudafrica-Australia 35 a 17 (p.t. 14-10)

Mete: H. Jantjies(S); De Jager(S); Haylett-Petty(A); S’busiso Nkosi(S); H.Jantjies(S); Foley(A); Reinach(S).

Trasformazioni: E. Jantjies(S); E. Jantjies(S); Foley(A); E. Jantjies(S); E. Jantjies(S); Foley(A); E. Jantjies(S).

Calci di punizione: Foley(A).

SUDAFRICA 15 Warrick Gelant, 14 S’bu Nkosi, 13 Jesse Kriel, 12 Andre Esterhuizen, 11 Makazole Mapimpi, 10 Elton Jantjies, 9 Herschel Jantjies, 8 Francois Louw, 7 Pieter-Steph du Toit, 6 Rynhardt Elstadt, 5 Lood de Jager, 4 Eben Etzebeth (c), 3 Trevor Nyakane, 2 Bongi Mbonambi, 1 Tendai Mtawarira. A disp.: 16 Schalk Brits, 17 Lizo Gqoboka, 18 Vincent Koch, 19 Marvin Orie, 20 Marcell Coetzee, 21 Cobus Reinach, 22 Frans Steyn, 23 Dillyn Leyds.

AUSTRALIA 15 Tom Banks, 14 Dane Haylett-Petty, 13 Tevita Kuridrani, 12 Samu Kerevi, 11 Reece Hodge, 10 Bernard Foley, 9 Nic White, 8 Isi Naisarani, 7 Michael Hooper (c), 6 Lukhan Salakaia-Loto, 5 Rory Arnold, 4 Izack Rodda, 3 Sekope Kepu, 2 Folau Fainga’a, 1 James Slipper. A disp.: 16 Jordan Uelese, 17 Harry Johnson-Holmes, 18 Taniela Tupou, 19 Rob Simmons, 20 Jack Dempsey, 21 Will Genia, 22 Matt To’omua, 23 Kurtley Beale

Arbitro: Paul Williams (Nuova Zelanda).

Ammoniti: 21′ Esterhuizen(A); 54′ Tupou(A).

Man of the match: Elton Jantjies(S).

