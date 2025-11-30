Video Sudtirol Avellino (risultato finale 0-1) gol e highlights della gara valida per la quattordicesima giornata della Serie B 2025/2026.
VIDEO SUDTIROL AVELLINO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Marco Druso l’Avellino sconfigge in trasferta per 1 a 0 il Sudtirol. Nel primo tempo i biancorossi illudono il proprio pubblico con un avvio di gara entusiasmante culminato però solo nella traversa centrata al 4′ da Casiraghi direttamente su calcio di punizione.
I biancoverdi non vengono impressionati dall’atteggiamento mostrato dai rivali di turno e trovano piuttosto il modo per spezzare l’equilibrio al 10′ per merito del gol firmato da Biasci, che mancava dall’elenco dei possibili titolari alla vigilia, capitalizzando l’assist offertogli da Tutino.
Gli uomini allenati da mister Castori tornano a farsi vedere in avanti verso il 20′ con un’altra conclusione alta sopra la traversa provata dal solito Casiraghi. Nel secondo tempo il Sudtirol spreca mandando il pallone sopra la traversa al 53′ di testa con Odogwu ed al 57′ Martini.
I campani peccano a loro volta nella mira al 59′ con Tutino e gli Altoatesini non finalizzano al 64′ con l’ennesimo piazzato di Casiraghi. Nel finale gli Irpini evitano il pareggio al 76′ quando il colpo di testa di Zedadka viene parato da Daffara al 76′ ed il subentrato Pecorino non sfrutta tre chances a sua disposizione.
La vittoria lancia l’Avellino a quota diciannove dopo la quattordicesima giornata valida per la stagione 2025/2026. La classifica della Serie B rimane invece preoccupante per il Sudtirol che per colpa di questa sconfitta rimane inchiodato ai suoi tredici punti, appena dentro la zona retrocessione.