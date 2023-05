VIDEO/ Sudtirol Bari (1-0) gol e highlights: Rover fa impazzire il “Druso” (29 maggio 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SUDTIROL BARI: PADRONI DI CASA VINVONO DI MISURA!

Il Sudtirol si prende il primo round nella sfida della semifinale play off di Serie B contro il Bari, vincendo nel finale. Il Sudtirol parte all’attacco e al 3′ una conclusione di Tait viene murata da Vicari. Il Bari prova a ripartire ma non trova le misure giuste per le ripartenze, all’11’ Antenucci scambia bene con Esposito ma poi conclude centralmente, senza problemi per Poluzzi. Le occasioni da gol latitano, al 21′ si riaffacciano in avanti gli altoatesini con Caprile che chiude lo specchio a Odogwu su cross di Mazzocchi, che aveva recuperato un gran pallone. Al 24′ scintille tra Bisoli e Di Cesare, ma l’allenatore del Sudtirol e il difensore dei pugliesi si riappacificano in fretta. Sono ancora i cross per Odogwu l’arma più ricercata dal Sudtirol in fase offensiva ma al 28′ non ci sono problemi per Caprile su un colpo di testa dell’attaccante avversario. Al 33′ guizzo del Bari con Di Cesare che verticalizza per Cheddira che calcia però centrale su Poluzzi. Al 41′ viene murata una conclusione dalla distanza di Tait, col Sudtirol che trova sempre un muro ai sedici metri. Si chiude a reti bianche dal “Druso” un primo tempo estremamente tattico e avaro di occasioni da gol.

Diretta/ Sudtirol Bari (risultato finale 1-0): la decide Rover! (29 maggio 2023)

Il secondo tempo riparte senza cambi, non si chiude una combinazione tra Cheddira ed Esposito mentre al 5′ non ha fortuna Antenucci. Al 9′ deviata in angolo da Vicari una gran botta su punizione di Esposito, al 12′ dentro Rover per Lunetta nel Sudtirol. Al 16′ cambia anche il Bari inserendo Botta al posto di Antenucci, al 18′ Curto chiude l’angolo del tiro a Cheddira che si era liberato in un varco interessante. Al 26′ Esposito cerca la soluzione dalla lunga distanza, c’è la potenza ma non la precisione con Poluzzi che non ha problemi, la partita arriva a metà ripresa ancora molto bloccata. Nel finale di partita è però il Sudtirol ad avere i palloni per vincere il match. Alla mezz’ora su sponda di Odogwu è Mazzocchi a sprecare, calciando a lato un rigore in movimento. Il Bari sembra però riuscire a chiudere bene tutti gli spazio ma è costretto a capitolare al 92′. Cross di Casiraghi, Rover sovrasta Mazzotta e di testa batte Caprile, portando gli altoatesini in vantaggio. Tensione nel finale ma il Bari riesce a produrre solo una debole girata di Cheddira, 1-0 per il Sudtirol che ora ha a disposizione due risultati su tre per ottenere la finale.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SUDTIROL BARI, LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Secondo Pierpaolo Bisoli il Sudtirol ha compiuto una grande impresa battendo il Bari, ma la strada verso la finale è ancora lunga: “Abbiamo fatto una buona partita, sul piano del palleggio e della voglia di fare gol. Il Bari è una grande squadra, ma abbiamo vinto meritatamente. Andiamo la per portare a casa la qualificazione, ma meglio di questo non sappiamo fare. Che Sudtirol vedremo a Bari? Quello di oggi con quello che ha battuto la Reggina. Sarà dura farlo di fronte ai 55mila spettatori del San Nicola, ma credo che questa società sia un grande spot per il calcio perché con le idee siamo arrivati fino a qua. Questo è un gruppo che non smetterò mai di ringraziare. Anche stamani abbiamo lavorato sotto il sole per provare delle situazioni e sono stati bravi. Auguro a tutti i miei colleghi di trovare un gruppo così: dedito al lavoro perché solo col talento a volte non si vince. Un voto per la finale? Ci penso stanotte, ve lo dirò venerdì“.

Michele Mignani chiede più coraggio al suo Bari: “Siamo stati pensierosi e non coraggiosi. Abbiamo sbagliato a non forzare, anche se abbiamo preso gol in una delle poche occasioni concesse. Se fossimo stati più coraggiosi, avremmo prestato il fianco alle loro ripartenze. Abbiamo provato qualche volta, in avanti. In campionato, vincemmo qui noi, ma fu lo stesso tipo di partita. Oggi hanno vinto loro. Il Sudtirol si abbassa e ti concede poco spazio e zero profondità. La partita è stata fatta nella maniera giusta, non vale usare il senno di poi. La gestione della partita doveva essere questa, forse avremmo dovuto giocare qualche palla in più in avanti nel finale. Al S. Nicola cambierà il nostro atteggiamento, i ragazzi faranno di tutto per vincere in casa, con la spinta dei nostri tifosi. Daremo tutto per ribaltare questo risultato”.

