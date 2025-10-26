Video Sudtirol Cesena (risultato finale 0-1) gol e highlights della gara valida per la nona giornata della Serie B 2025/2026.
VIDEO SUDTIROL CESENA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Druso di Bolzano il Cesena si aggiudica un nuovo successo avendo la meglio per 1 a 0 in trasferta contro il Sudtirol. Nel primo tempo i bianconeri partono fortissimo e la retroguardia avversaria debe subito ribattere un tentativo di Shpendi, liberato da un bel colpo di tacco di Blesa, già intorno al 2′.
Gli emiliani continuano a tenere il piede premuto sull’acceleratore ed i loro sforzi vengono premiati alla mezz’ora dal gol del vantaggio trovato dal solito Shpendi, bravo a capitalizzare l’assist firmato dal compagno Berti. Nel secondo tempo l’intervento compiuto dall’estremo difensore Klinsmann si rivela essere provvidenziale nel disinnescare l’opportunità non concretizzata da Merkaj al 56′ così da tenere in vantaggio i suoi.
Nel finale gli uomini guidati in panchina dal tecnico Fabrizio Castori sprecano di testa al 76′ con uno spunto di Merkaj e rischiano il tracollo all’81’ sulla giocata di Adamo. Nemmeno Italeng inquadra il bersaglio per i padroni di casa spedendo il pallone sopra la traversa nel recupero al 90’+2′.
Grazie a questa vittoria il Cesena si prende i tre punti in palio e vota a quota diciassette in classifica dopo la nona giornata di Serie B 2025/2026. Il KO interno riempie di delusione invece il Sudtirol che non riesce a migliorare i suoi dieci punti già posseduti prima di questo turno del campionato cadetto.