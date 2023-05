Video/ Sudtirol Cittadella (1-1) gol e highlights: Odogwu risponde ad Antonucci

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SUDTIROL CITTADELLA: IN PARITÀ!

Sudtirol e Cittadella si dividono la posta in palio grazie alle reti siglate da Antonucci e Odogwu. I padroni di casa restano al quarto posto mentre il Cittadella è quasi salvo ad una giornata dal termine. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Sinistro di Carretta su punizione palla fuori di poco. Zaro prova a sorprendere il portiere avversario da oltre venti metri, Kastrati blocca in due tempi. Rover scende sulla sinistra e crossa, la difesa avversaria spazza. Salvi ci prova da lontano, sfera deviata in angolo. Rover la mette in mezzo, Mazzocchi di testa per un soffio non trova il gol. Padroni di casa che continuano a spingere a caccia del vantaggio. Ammoniti Belardinelli e Curto. Ambrosino calcia da fuori area e per poco non la mette sotto la traversa! Termina la prima frazione di gara.

Antonucci! La sblocca il Cittadella! Su assist di tacco di Ambrosino la sfera arriva ad Antonucci che non lascia scampo a Poluzzi. Rover ci prova con il destro, grande risposta di Kastrati. Odogwu di testa su angolo supera Kastrati, salva sulla linea Pavan. Odogwu! Arriva il pareggio del Sudtirol! Rover pesca in area il compagno di squadra, stop e girata vincente. Sei i minuti di recupero. Il direttore di gara assegna un calcio di rigore al Cittadella ma dopo l’intervento del VAR cambia la decisione. Termina il match.

VIDEO GOL SUDTIROL CITTADELLA, IL TABELLINO

Marcatori: 2′ st Antonucci, 25′ st Odogwu

SUDTIROL: Poluzzi; Curto (1′ st De Col), Zaro, Masiello, Celli (1′ st Davi); Carretta (15′ st Larrivey), Belardinelli, Tait, Rover (33′ st Lunetta); Mazzocchi (1′ st Fiordilino), Odogwu. A DISPOSIZIONE: Minelli, Vinetout, Siega, Cissè, Pompetti, Giorgini, Schiavone. Allenatore: Pierpaolo Bisoli

CITTADELLA: Kastrati; Salvi, Perticone, Pavan, Giraudo; Vita, Branca, Crociata (26′ st Mastrantonio); Antonucci (42′ st Carriero); Ambrosino (20′ st Maistrello), Magrassi (26′ st Lores Varela). A DISPOSIZIONE: Manfrin, Maniero, Felicioli, Del Fabro, Mattioli, Danzi. Allenatore: Edoardo Gorini

ARBITRO: Marco Serra di Torino

Ammoniti: Carretta, Pavan, Belardinelli, Curto, Kastrati, Perticone, Salvi

