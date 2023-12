Video/ Sudtirol Como (0-1) gol e highlights: vittoria ospite molto importante (Serie B, 3 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SUDTIROL COMO: SINTESI

Sudtirol e Como, il punteggio è attualmente bloccato sullo 0-0. Tuttavia, un momento significativo ha coinvolto Verdi del Como, che ha avuto un’occasione chiave per portare avanti la sua squadra. Al 15° minuto, Verdi del Como ha creato un’opportunità promettente in zona d’attacco. Sfruttando un’apertura nella difesa avversaria, si è trovato faccia a faccia con il portiere del Sudtirol. Tuttavia, la sua conclusione non è riuscita a superare il portiere, mantenendo il risultato in parità. Nonostante il mancato gol, il Como sembra pericoloso in attacco, mentre il Sudtirol sta cercando di difendersi con compattezza. La partita è ancora aperta, e gli spettatori possono aspettarsi che l’azione continui a crescere nei prossimi minuti.

Sudtirol e Como si è concluso con un risultato di 0-0. Nonostante il punteggio invariato, un momento chiave ha coinvolto Pecorino del Sudtirol, che si è reso pericoloso per la squadra di casa. Al 38° minuto, Pecorino del Sudtirol ha creato un momento di pericolo in zona d’attacco. Sfruttando un’occasione, ha cercato di mettere a segno un gol che avrebbe potuto cambiare il corso della partita. Tuttavia, la difesa avversaria o la parata del portiere avversario hanno impedito la realizzazione. Nonostante il Sudtirol abbia avuto una situazione di pericolo, il Como ha difeso con determinazione, mantenendo inviolata la propria porta. La partita rimane quindi aperta e tutto può succedere nella seconda metà del match.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SUDTIROL COMO, IL SECONDO TEMPO

Sudtirol e Como, il punteggio rimane ancorato sullo 0-0. La partita è caratterizzata da una prestazione impressionante di Rauti del Sudtirol, anche se finora non è riuscito a concretizzare le opportunità create. Rauti sta dimostrando una notevole presenza in campo, mettendo in difficoltà la difesa avversaria con la sua abilità tecnica e la visione di gioco. Tuttavia, nonostante le sue brillanti prestazioni, il Sudtirol non è ancora riuscito a sbloccare il punteggio. Il Como, d’altra parte, cerca di difendersi con tenacia e potrebbe cercare di sfruttare le opportunità in contropiede. La partita rimane aperta e la pressione da entrambe le squadre è evidente. Gli spettatori possono aspettarsi una seconda metà emozionante del secondo tempo, con Rauti e il Sudtirol che cercano di tradurre la loro buona prestazione in gol.

Sudtirol e Como è giunta al termine con la vittoria del Como per 1-0, grazie alla rete di Abildgaard. Il gol si è rivelato decisivo nel determinare l’esito della partita. Abildgaard ha segnato il gol vincente, dando al Como i tre punti in questa sfida avvincente. La partita è stata combattuta e entrambe le squadre hanno dato il massimo per ottenere un risultato positivo. Il Sudtirol, nonostante la sconfitta, avrà sicuramente delle cose positive da valutare e potrà cercare di riscattarsi nelle prossime partite. Il Como, d’altra parte, può festeggiare questo successo come un passo avanti nella stagione.

SUDTIROL COMO, IL TABELLINO

SUDTIROL: Poluzzi G. (Portiere), Giorgini A. (dal 42′ st Cisco A.), Cuomo G., Masiello A., Davi S. (dal 33′ st Cagnano A.), Lunetta G. (dal 33′ st Ciervo R.), Tait F., Peeters D. (dal 1′ st Broh J. T.), Casiraghi D., Rauti N. (dal 21′ st Merkaj S.), Pecorino E.. A disposizione: Drago G. (Portiere), Dregan S. A. (Portiere), Ghiringhelli L., Lonardi L., Shiba C. Allenatore: Bisoli P..

COMO: Semper A. (Portiere), Curto M., Odenthal C., Barba F., Cassandro T., Kone B. L. (dal 34′ st Bellemo A.), Abildgaard O., Da Cunha L. (dal 45’+1 st Vignali L.), Ioannou N. (dal 35′ st Sala M.), Verdi S. (dal 34′ st Gabrielloni A.), Cutrone P. (dal 45’+1 st Kerrigan L.). A disposizione: Blanco A., Cerri A., Chajia M., Rispoli F., Solini M., Vigorito M. (Portiere) Allenatore: Fabregas C..

RETI: al 28′ st Abildgaard O. (Como) .

AMMONIZIONI: al 45’+2 st Masiello A. (Südtirol) al 29′ pt Curto M. (Como), al 35′ pt Verdi S. (Como), al 28′ st Kone B. L. (Como).

