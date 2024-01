Video/ Sudtirol Cosenza (0-1) gol e highlights: Frabotta regala i tre punti ai calabresi (27 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SUDTIROL COSENZA (0-1): LA PARTITA

Colpo esterno del Cosenza sul campo del Sudtirol grazie a Frabotta. I calabresi vincono lo scontro salvezza e volano a quota 27 punti. Nella prima frazione la gara stenta a decollare e le occasioni sono davvero poche. Inserimento di Florenzi che colpisce di testa, il portiere avversario blocca senza problemi. Praszelik da fuori area, conclusione debole. Il Sudtirol prova ad imbastire ma non trova la zampata vincente.

Ad inizio ripresa l’episodio che può subito far svoltare la gara. Kofler tocca con il braccio in area, rigore per il Cosenza! Sul dischetto si presenta Forte che si fa parare la conclusione da Poluzzi. Masiello per Cagnano, sul colpo di testa salva Micai. Micai sale in cattedra sfoderando un paio di interventi salva risultato. Tiro con il sinistro di Frabotta, palla prima sul palo e poi in gol, colpo esterno del Cosenza.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SUDTIROL COSENZA (0-1): IL TABELLINO

SUDTIROL (3-4-3): Poluzzi; Kofler (34′ st Vinetot), Scaglia, Masiello; Ciervo, Tait, Arrigoni, Cagnano; Rauti (28′ st Davi), Pecorino (28′ st Odogwu), Merkaj (40′ st Kurtic). A disp. : Drago, Ghiringhelli, Broh, Cisco, Lonardi, Giorgini, Moutassime, El Kaouakibi. All. : Valente

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Gyamfi, Camporese, Venturi, Frabotta; Zuccon, Praszelik (49′ st Calò); Marras, Mazzocchi, Florenzi (26′ st Voca); Forte (32′ st Crespi). A disp. : Lai, Marson, Rispoli, Fontanarosa, D’Orazio, Occhiuto, Viviani, Novello. All. : Caserta

ARBITRO: Chiffi di Padova

MARCATORI: 33′ st Frabotta (C)

NOTE: Spettatori circa 4mila con 386 tifosi del Cosenza. Ammoniti: Venturi (C), Florenzi (C), Praszelik (C). Angoli: 5-3 per il Sudtirol. Recupero: 2′ pt – 6′ st

