Video Sudtirol Empoli (risultato finale 1-2) gol e highlights della gara valida per la settima giornata della Serie B 2025/2026.

VIDEO SUDTIROL EMPOLI, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Marco Druso di Bolzano l’Empoli vince in rimonta su campo del Sudtirol per 2 a 1. In avvio di primo tempo i biancorossi si dimostrano propositivi sebbene Mallamo non impensierisca realmente il portiere avversario Fulignati già al 2′ e la partita sembra poter prendere una piega completamente diversa a partire dal 5′ quando Kofler viene espulso rimediando un cartellino rosso avendo fermato irregolarmente Shpendi commettendo appunto un fallo da ultimo uomo.

La compagine guidata dal tecnico Castori non si lascia abbattere da questo episodio e rimane compatta tanto da reagire con gli spunti di Pecorino, sfortunato nel centrare l’incrocio dei pali al 38′, e di Coulibaly, sollecitando inutilmente il portiere Fulignati, prima che proprio lo stesso Pecorino spezzi l’equilibrio in favore dei suoi siglando il gol del vantaggio al 42′, sfruttando al meglio l’assist offertogli da Coulibaly.

Nel secondo tempo è ancora Pecorino a sprecare una chance per raddoppiare al 48′ ed all’ora di gioco gli azzurri riescono a ripristinare la parità grazie alla rete segnata da Shpendi, su suggerimento di Ilie. Nel finale è Pietrangeli ad evitare il sorpasso dei toscani con Guarino al 65′ e neanche Merkaj fa poi di meglio al 71′ sul fronte opposto.

La squadra di mister Pagliuca insiste all’89’ con Yepes ed al 90’+2′ con Nasti, il quale firma il gol del successo al 90’+7′, ovvero a recupero ben più che inoltrato, grazie ad un bel tiro di sinistro a mandare il pallone in uno degli angoli della porta avversaria.

La vittoria conquistata in questa trasferta valida per la settima giornata della Serie B spinge l’Empoli a quota nove. La classifica rimane quindi invariata per il Sudtirol, raggiunto dai diretti rivali di turno rimanendo appunto a 9 punti a questo punto della stagione 2025/2026.

