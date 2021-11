Video/ Sudtirol Juventus U23 (2-0) gol e highlights: primo posto blindato (Serie C)

VIDEO SUDTIROL JUVENTUS U23 2-0: PRIMO TEMPO

Termina con il risultato di 2-0 Sudtirol Juventus U23. Nella gara valevole per la 12^ giornata del girone di andata del girone A di Serie C, a conquistare la vittoria sono gli altoatesini come dimostra il video degli highlights. Tre punti fondamentali per il Sudtirol, che grazie a questo successo incrementa il primato in classifica, approfittando del pareggio della Feralpisalò. I tirolesi vanno quindi a 27 punti in classifica, +3 sui Leoni del Garda, con una gara in meno rispetto a questi ultimi. La Juventus U23, dopo tre pareggi consecutivi, subisce la quinta sconfitta in campionato. I bianconeri restano quindi a 15 punti in classifica, collocandosi in nona posizione.

Diretta/ Sudtirol Juventus U23 (risultato finale 2-0): terza vittoria consecutiva!

Andiamo a rivivere le migliori occasioni del match. Primo tempo giocato con ritmi molto alti, entrambe le squadre provano a spingere, tentando di portarsi in vantaggio. Al 7′ ci prova la Juventus U23: Soulé controlla palla al limite dell’area e conclude centralmente. Risponde il Sudtirol al 19′: Rover sguscia via sulla destra, la mette al centro per Fischnaller che viene però anticipato da Garofani. Al 20′ calcio di rigore per gli altoatesini. Fallo di mano in area di Poli, giallo e calcio di rigore. Dal dischetto va Gasiraghi che con freddezza realizza, è 1-0. Il Sudtirol prova subito a chiuderla e Casiraghi sfiora la doppietta al 21′. La sua deviazione termina però fuori. Al 41′ arriva il 2-0. Cross da calcio di punizione per Rover, che svetta su tutti e trova il gol del raddoppio. Il primo tempo si chiude con il doppio vantaggio dei padroni di casa.

Video/ Mantova Sudtirol (0-1) gol e highlights: decide Odogwu nel finale (Serie C)

VIDEO SUDTIROL JUVENTUS U23 2-0: SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo la Juventus U23 torna in campo con un atteggiamento diverso. Fin da subito i bianconeri provano a rimettere in piedi il risultato, con il Sudtirol che prova a contenere le sortite offensive juventine. Il neo entrato Pecorino si rende subito pericoloso al 48′, con una conclusione che finisce di poco fuori. Al 53′ il Sudtirol prova a chiudere il match, Fischnaller non trova però il bersaglio. Al 62′ Casiraghi sfiora la doppietta personale: da calcio di punizione calcia direttamente in porta, con la traiettoria insidiosa che sfiora i legni.

Diretta/ Piacenza Juventus U23 (risultato finale 1-1): Pratelli salva nel finale

Passano pochi minuti e nella Juventus U23 si scatena Da Graca. Al 72′ il numero 9 bianconero, conclude il contropiede con un tiro che si stampa sulla traversa. Al minuto 75′ ci prova nuovamente Da Graca, non centrando di poco la porta. All’80’ è ancora il numero 9 che prova a rendersi pericoloso con un tiro dalla distanza che ha poca fortuna. Nei minuti finali, il Sudtirol sfiora in la terza rete con Odogwu, Candellone e Davi ma in tutti e tre gli episodi, Garofani è bravo nell’opporsi. La gara si conclude quindi con il risultato di 2-0 in favore del Sudtirol, che si conferma la miglior difesa del campionato.

VIDEO SUDTIROL JUVENTUS U23 2-0: IL TABELLINO

RETI: 21′ rig. Casiraghi (S), 40′ Rover (S).

SUDTIROL (4-3-1-2): Poluzzi; De Col, Zaro, Curto, Fabbri (49′ Davi); Tait, Moscati (65′ Gatto), Broh; Casiraghi (76′ Odogwu); Fischnaller (65′ Candellone), Rover (76′ Malomo). A disp. Meli, Marano, Vinetot, Fink, Heinz. All. Javorcic.

JUVENTUS U23 (4-3-3): Garofani; Leo, Riccio (29′ Stramaccioni), Poli (79′ Compagnon), Anzolin; Sersanti, Leone (46′ Pecorino), Miretti; Aké, Sekulov (46′ Cudrig), Soulé (64′ Da Graca). A disp. Daffara, Senko, Zuelli, Palumbo, Boloca, Mulazzi, Nicolussi Caviglia. All. Zauli.

ARBITRO: Cascone di Nocera Inferiore.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI SUDTIROL JUVENTUS U23



© RIPRODUZIONE RISERVATA