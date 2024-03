Video/ Sudtirol Lecco (1-0) gol e highlights: Tait la decide di testa in pieno recupero (2 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SUDTIROL LECCO (1-0): LA PARTITA

Il Sudtirol batte l’ultima in classifica, il Lecco, all’ultimo istante grazie a Tait. La gara nella prima frazione stenta a decollare. Bel cross di Lepore in mezzo, Kurtic allontana la minaccia. Padroni di casa che stanno attaccando nel tentativo di sbloccarla. Da angolo ci prova Rauti, palla fuori di un soffio. Lepore in mezzo per Capadrossi, la sua sponda non trova un compagno di squadra. Casiraghi in mezzo da angolo, Melgrati allontana la minaccia. Pochi minuti alla fine, non si sblocca la gara. Calcia Lepore, Masiello respinge la minaccia.

Crociata in profondità per Inglese, Poluzzi in uscita anticipa il centravanti. Casiraghi ci prova direttamente da angolo, Malgrati respinge. Giorgini arriva sulla respinta e trova la grande risposta di Malgrati. Molina in mezzo con Casiraghi che si inserisce, ottima l’uscita di Melgrati. Quando il pari sembra scritto arriva il colpo decisivo. Angolo di Arrigoni con Tait che di testa la mette in rete. Termina il match, la decide Tait di testa.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SUDTIROL LECCO (1-0): IL TABELLINO

Marcatori: Tait (S) al 47′ s.t.

Sudtirol (3-4-1-2): Poluzzi; Giorgini, Scaglia (dal 39′ s.t. El Kaouakibi), Masiello; Molina, Arrigoni, Tait, Kurtic (dal 39′ s.t. Merkaj), Davi (dal 17′ s.t. Cagnano); Casiraghi (dal 39′ s.t. Mallamo), Rauti (dal 17′ s.t. Odogwu) (Drago, Ciervo, Broh, Cisco, Kofler, Peeters, Lonardi). All. Federico Valente.

Lecco (4-3-3): Melgrati; Guglielmotti, Capradossi, Ierardi, Lepore; Ionita (dal 32′ s.t. Sersani), Degli Innocenti, Crociata (dal 45′ s.t. Listkowski); Parigini (dal 32′ s.t. Salcedo), Inglese (dal 16′ s.t. Novakovich), Buso (dal 16′ s.t. Lunetta). (Saracco, Celjak, Bianconi, Frigerio, Listkowski, Beretta, Lemmens, Galli). All. Alfredo Aglietti.

Arbitro: Alberto Santoro di Messina; Ass. Pasquale Capaldo di Napoli, Ivan Catallo di Frosinone. IV uomo: Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo. Var: Paolo Mazzoleni di Bergamo, Ass. Var: Antonio Di Martino di Teramo.

Note. Spettatori 3.767 dei quali 328 da Lecco. Ammoniti: Guglielmotti, Davi, Ionita, Scaglia, Arrigoni, Lunetta, Tait.

