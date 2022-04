Video/ Sudtirol Padova (0-0) highlights: gli altoatesini falliscono il 1^ match point

Il Sudtirol interrompe la corsa del Padova di Oddo che si ferma quindi a otto vittorie consecutive, tuttavia gli altoatesini devono rinviare di almeno una settimana la festa per la storica promozione in Serie B. Lo scontro diretto con gli euganei si è infatti concluso in parità sul risultato di 0-0, nel prossimo weekend la squadra allenata da Javorcic – oggi assente in panchina, sostituito dal suo vice Greco – dovrà quindi vincere in casa della Triestina, un cliente abbastanza scomodo visto che i giuliani, già certi della partecipazione ai play-off, vogliono comunque assicurarsi il quinto posto in classifica e avere un cammino più agevole. I patavini faranno visita alla Virtus Verona che non è ancora matematicamente salva e ha bisogno di un punto per garantirsi la permanenza nella categoria, quindi non regalerà niente a nessuno. Incredibile come i biancorossi debbano ancora tribolare nonostante un bottino di 87 punti in 37 gare, che in passato avrebbero permesso di festeggiare con ampio anticipo. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI SUDTIROL PADOVA 0-0

DIRETTA/ Fidelis Andria Monterosi Tuscia (risultato finale 0-0): pari e reti bianche

Poluzzi si conferma un portiere insuperabile, i giocatori del Padova hanno cercato in tutte le maniere di bucarlo, sia nel primo tempo che nella ripresa. Il primo ad andarci vicino è stato Santini che si è dovuto accontentare del calcio d’angolo, sugli sviluppi del corner Ajeti ci ha provato di testa indirizzando la sfera verso lo specchio, ma ci vuole ben altro per scalfire il numero 1 del Sudtriol che non ha mai abbassato la guardia in mezzo ai pali, nemmeno per una frazione di secondo. Nella ripresa gli attacchi degli euganei si sono intensificati, fino a scheggiare la traversa con Ceravolo, mentre a tempo praticamente scaduto l’estremo difensore di Javorcic ha bloccato praticamente sulla linea di porta l’incornata di Pelagatti, entrato da poco. Gli altoatesini ovviamente non sono rimasti a guardare e a loro volta sono andati vicinissimi al gol con De Marchi e Broh che in contropiede hanno creato non pochi problemi alla retroguardia avversaria. Rover è anche riuscito a gonfiare la rete nella seconda frazione di gioco facendo esplodere il Druso, ma la segnalazione di fuorigioco ha smorzato ogni entusiasmo sugli spalti. Visti i rischi corsi nel finale, la capolista del girone A di Serie C si tiene stretto questo pareggio, come si evince dalle parole di Leandro Greco: “E’ stata una partita emotivamente complicata, nessuna delle due squadre ha prevalso sull’altra. Difficile dire cosa ci sia mancato, forse l’ultimo passaggio, i ragazzi sono stati straordinari e non voglio rimproverargli nulla. Adesso ci riposeremo un paio di giorni e poi cominceremo a prepararci in vista del rush finale”. Tra una settimana sapremo finalmente chi sarà la vincitrice di questa volata entusiasmante.

DIRETTA/ Taranto Bari (risultato finale 0-0) video tv: pari e patta nel derby

VIDEO SUDTIROL PADOVA 0-0, IL TABELLINO

SUDTIROL-PADOVA 0-0

SUDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Malomo (90’ De Col), Zaro, Curto, Davi; Moscati (90’ Fabbri), Gatto, Broh (80’ Shaka Mawuli); Rover, Voltan (65’ Casiraghi); De Marchi (65’ Odogwu). All. Leandro Greco.

PADOVA (3-4-2-1): Donnarumma; Kirwan, Valentini, Ajeti (86’ Pelagatti), Gasbarro; Jelenic, Pompeu (79’ Karamoko Cissé), Dezi (86’ Della Latta); Chiricò, Bifulco (55’ Hraiech); Santini (55’ Ceravolo). All. Massimo Oddo.

ARBITRO: Daniele Rutella (Sez. di Enna).

AMMONITI: 20’ Broh (S), 23’ Santini (S), 28’ Pompeu (P), 36’ De Marchi (S), 45’ Curto (S), 80’ Casiraghi (S), 82’ Hraiech (P), 84’ Ajeti (P), 90’+3’ Rover (S).

Diretta/ Latina Monopoli (risultato finale 0-0): emozioni ma nessun gol al Francioni

RECUPERO: 2’ pt, 6’ st.











© RIPRODUZIONE RISERVATA